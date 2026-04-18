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Knicks vencen a Hawks en Juego 1 de playoffs Este

Jalen Brunson anotó 28 puntos y Karl-Anthony Towns destacó en la segunda mitad para asegurar la victoria.

Por AP

Abril 18, 2026 08:07 p.m.
A
Knicks vencen a Hawks en Juego 1 de playoffs Este

NUEVA YORK (AP) — Jalen Brunson anotó 28 puntos, Karl-Anthony Towns consiguió 19 de sus 25 en la segunda mitad y los Knicks de Nueva York vencieron el sábado 113-102 a los Hawks de Atlanta en el Juego 1 de su serie de playoffs de la Conferencia Este.

Victoria de Knicks en Juego 1 de playoffs Conferencia Este

OG Anunoby sumó 19 unidades y Josh Hart aportó 10 puntos y 14 rebotes para los Knicks en su primer partido de postemporada bajo el mando de Mike Brown, después de realizar cuatro apariciones en cinco años con Tom Thibodeau, que culminó el año pasado con su primera visita a las finales de la Conferencia Este desde 2000.

El tercer preclasificado del Este recibe el Juego 2 el lunes por la noche.

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CJ McCollum anotó 26 tantos y Jalen Johnson agregó 23 para los Hawks, que tuvieron marca de 20-6 después del receso del Juego de Estrellas para quedarse con el sexto puesto.

Rendimiento destacado de Brunson y Towns en el partido

Brunson, que ya posee el récord de los Knicks con ocho partidos de 40 puntos en la postemporada, estuvo cerca de la mitad del camino en el primer cuarto. Atinó sus primeros seis tiros y tenía 19 puntos mientras los Knicks lideraban 30-24. McCollum anotó 12 puntos en el segundo cuarto y Atlanta recortó la diferencia a 57-55.

Brunson no hizo tanto en la segunda mitad, pero Towns tomó el control después de irse al descanso con apenas 1 de 6 en tiros y seis puntos.

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