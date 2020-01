Kobe utilizaba helicóptero para evitar dolencias, no por lujo

Kobe Bryant, quien falleció este domingo junto a su hija de 13 años víctima de un accidente en helicóptero, sostuvo en una entrevista que el uso de la aeronave era para evitar las múltiples dolencias que sufría en su cuerpo y, no porque fuera un gusto extravagante.

"Bryant dice que el helicóptero es solo otra herramienta para mantener su cuerpo. No es diferente a sus pesas o sus bañeras de hidromasaje o sus Nikes hechas a medida.

"Dado su dedo roto, sus rodillas frágiles, su dolor de espalda y pies adoloridos, sin mencionar su agitación crónica, Bryant no puede sentarse en un automóvil por dos horas. El helicóptero, por lo tanto, asegura que llegue al Stapples Center sintiéndose fresco"", redactó el reportero JR Moeringher, quien lo entrevistó para la revista GQ en 2010..

Kobe recibió el helicóptero en 2016. Era un modelo Sikorsky S-76, que tenía decoración de la marca Nike, la cual lo patrocinaba. El modelo de la aeronave tenía más de 40 años que se había estrenado y era utilizado tanto para usos militares, como civiles. Su aeronave sólo la utilizaba para trasladarse.

El guardia de los Lakers sufrió lesiones serias en la parte final de su carrera, la cual terminó al final de la temporada 2015-16. Entre ellas, padeció de molestias en una de sus rodillas y dolores en la espalda, los mismos que acusó en la entrevista.

Bryant y su hija Gianna fallecieron, con al menos tres personas más, en un accidente producido por una aparente avería de la aeronave, en Calabasas, California.