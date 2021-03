Kvitova conquista el Abierto de Qatar

DOHA.- Petra Kvitova ganó su primer título desde el 2019, al aplastar el sábado a Garbiñe Muguruza 6-2, 6-1 en la final del Abierto de Qatar.

Kvitova le rompió el saque a Muguruza cinco veces consecutivas para sellar el primer set y tomar una ventaja decisiva en el segundo. Fue el primer duelo entre las dos desde Kvitova venció a Muguruza en la final del mismo torneo en el 2018. El sábado, jugaron ante un público escaso, guardando el distanciamiento social.

Kvitova mejora a 28-10 en finales en su carrera y ha ganado dos de sus tres en Qatar. El año pasado perdió ante Aryna Sabalenka.

"Ha sido excelente toda la semana", dijo Kvitova said. "Me sentí un poco como en casa. Me encanta la cancha".

El último título previo de la checa en el tour fue en Stuttgart en abril del 2019.

Muguruza cae a 7-7 en finales y ha perdido tres en fila, incluyendo el año pasado ante Sofia Kenin en el Abierto de Australia.