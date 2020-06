Kyrgios admite que jugó bajo efectos del alcohol ante Nadal

Entre la serie de indisciplinas que ha tenido Nick Kyrgios en su carrera, ahora se suma el haber jugado bajo los efectos del alcohol ante Rafael Nadal.

En una conversación remota con Elliot Loney, un cómico estadounidense amigo del tenista, el australiano confesó la anécdota sobre un enfrentamiento que tuvo con el emblemático jugador español.

"Salimos la noche anterior y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Antes de salir a la pista tenía claro cuál era mi plan, debía sacar bien y jugar con un sistema muy agresivo si quería tener una oportunidad contra él. Luego, una vez en la cancha, me di cuenta que ni siquiera podía moverme, seguramente porque todavía me duraba la resaca", comentó Kyrgios.

El partido parece remontarse al Masters 1.000 de Cincinnati de 2017, en el que el australiano se llevó el triunfo por 6-2 y 7-5.

"La noche anterior estaba con todos ustedes pasando un buen rato y horas después estaba dominando en la pista a uno de los mejores jugadores del mundo. Sinceramente, estaba incrédulo al ver la manera y el nivel al que conseguí jugar ese día, sobre todo teniendo en cuenta que me estuve divirtiendo durante toda la noche", agregó.

No es la primera vez que Kyrgios se encuentra en la polémica por su falta de profesionalidad y su gusto por la vida nocturna. También en el Abierto de Acapulco de 2019 confesó haber salido de fiesta en las noches previas a sus partidos.