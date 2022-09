La "Barby" Juárez buscará su tercer campeonato mundial

A-AA+

A los 42 años de edad, la legendaria boxeadora Mariana Juárez buscará su tercer campeonato del mundo en distintas categorías, cuando rete el próximo 15 de octubre a

Yamileth Mercado, dueña del fajín mundial supergallo del CMB.

La cita será en la ciudad de Chihuahua, donde la "Barby" Juárez (55-11-4, 19 ko's) intentará demostrar que su reciente derrota con Jackie Nava no significó su final como pugilista de alto nivel.

La campeona anticipó que será una guerra, pues conoce la calidad y experiencia de Juárez.

"Esta pelea es muy importante para mi carrera, enfrentar a una rival de la experiencia y el nivel de Mariana Juárez es muy especial pues estoy convencida de que ambas nos sacaremos nuestro mejor nivel y ofreceremos una gran pelea. Vamos a llegar al cien para brindar una guerra desde el primero hasta el décimo round", señaló en conferencia de prensa.

Batalla igual de trascendente para la retadora

"Me llegó la oportunidad de obtener otro campeonato del mundo y la tengo que aprovechar. Gracias a las promotoras involucradas y a 'Yeimi' por la oportunidad, estoy entrenando con gran ritmo y nivel, vamos a llegar a tope y a demostrar arriba del ring nuestro nivel y experiencia. Me siento en excelente forma y vamos a venir por el título, a la casa de la campeona", sentenció Juárez.

Para Mercado (19-3-0, 5 ko's) será la cuarta exposición del título que conquistó en noviembre de 2019, venciendo a Fatuma Zarika, y que ha defendido de manera exitosa ante Julissa Alejandra Guzmán, Angélica Rascón e Isis Vargas.