La cancha especial del Magic se daña
ORLANDO.- El Magic de Orlando no pudo usar el martes su cancha especial para el partido de cuartos de final de la Copa NBA contra Miami.
La NBA utiliza canchas coloridas para que sus partidos del torneo de media temporada se distingan de los que sólo forman parte de la campaña regular. Sin embargo, según el Magic, la cancha de Orlando se dañó mientras estaba almacenada.
La cancha del Magic, diseñada con la Copa NBA en el centro, se ha utilizado dos veces, más recientemente el 14 de noviembre para un partido de la fase de grupos contra los Nets de Brooklyn. El Magic usó su cancha regular para el partido contra el Heat.
El Heat y Magic, ambos involucrados en la ronda de eliminación directa por primera vez, están compitiendo por un lugar en las semifinales en Las Vegas, que se realizarán el sábado contra Nueva York o Toronto. La finalse jugará el 16 de diciembre en Las Vegas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Rafa Márquez será el nuevo técnico de la Selección Mexicana
El Universal
Ivar Sisniega desmiente rumores y asegura que Rafa Márquez dirigirá al Tri después de la Copa del Mundo.
Linda Caicedo marca gol decisivo para la victoria del Real Madrid en la Liga de Campeones Femenina
AP
Juventus arrasa 5-0 a St. Pölten, PSG sin victorias; Arsenal se impone en casa
Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura
AP
Mujeres aymaras encuentran en el balonmano una forma de mantenerse activas en Bolivia