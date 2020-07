La capitana del Chivas asegura que están listas para el Apertura 2020

La centrocampista de las Chivas de Guadalajara Tania Morales declaró este martes que el equipo está listo para iniciar de la mejor manera el torneo Apertura 2020 a pesar de no haber tenido partidos amistosos de preparación.



"La pausa en el fútbol nos dio tiempo suficiente y una pretemporada importante, buena a pesar de que no hemos tenido rivales. Los entrenamientos han sido competitivos y llegamos listas para el torneo", dijo en videoconferencia de prensa.



La capitana del conjunto rojiblanco aseguró que pese a las complicaciones derivadas de la pandemia y a la pausa de más de tres meses en el fútbol mexicano, el equipo ha logrado una solidez y una buena competencia interna con la llegada de los refuerzos Alicia Cervantes y Carolina Jaramillo.



"Las tres jugadoras llegaron a sumar y hacer presión, fueron refuerzos puntuales donde necesitábamos apretar la competencia interna y se contagió de manera general, en todo el equipo hay una competencia fuerte, pero muy leal", reveló.



Chivas concluyó el Clausura 2020 en el tercer lugar de la clasificación, por lo que el equipo busca llegar a ese nivel futbolístico para disputar el campeonato durante el torneo que dará inicio en agosto.



Morales, líder del equipo y campeona en 2017, consideró que la calidad de la liga femenina ha evolucionado tanto en los futbolístico como en la respuesta de la afición.



"En lo futbolístico se ha visto la evolución y un desarrollo grande desde el primer torneo al que está por iniciar, vamos por buen camino", expresó.



Morales se refirió a la baja de cerca de 100 jugadoras del torneo femenino y al retiro voluntario de su excompañera portera Ana Paula Ruvalcaba como algo negativo, y confió en que la liga continúe.



"No pienso que la liga vaya a terminar, son tiempos complicados, pero no creo que vaya a terminar. Físicamente me siento bien y con mucha ilusión del nuevo torneo", concluyó.