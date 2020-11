La "Chofis" López no tendrá dificultad en acomodarse, dice representante

No tiene ninguna oferta en estos momentos por Eduardo López, pero su representante Enrique Venegas, no ve problema alguno en que pronto salga un nuevo reto, ya que tiene una calidad diferente a la media del futbolista en general, afirma. "Mentiría si dijera que ando avanzado con algo. Hay oportunidades, siempre es un jugador diferente y no creo que tenga dificultad en acomodarse en algún equipo. Es un jugador diferente, no invento nada, es un elemento que tiene características distintas, por algo estaba (en Chivas) y no se iba del equipo".

Venegas precisó que hasta el momento, "Chofis" no ha sido notificado de alguna multa por parte de la directiva del Guadalajara, institución a la cual pertenece y él está a la orden, al final es un activo de la institución. "Fuerte, soy muy cercano a él, hay relación estrecha y anímicamente pues dice ´no hice nada. Sí me reuní con mis compañeros, después de un día de juego pero los vi en la mañana y no vi tanto el tema del Covid-19'. No toma, no fuma, ni modo. Acatamos la sanción y respetando totalmente al club Guadalajara, porque él sigue siendo jugador de ellos, sigue estando a la orden. Tiene el carácter de transferible pero no le han determinado sanción económica ni de ningún tipo. Le pusieron carácter de transferible, pero él sigue siendo jugador de Chivas y está a la orden del club".

El representante de "Chofis" señaló que veía muy metido al jugador en su trabajo, demostrando que quería hacer las cosas diferentes y no tiene ningún vicio. "Él está fuerte, metido, contrario a lo que por ahí se le estereotipa, no toma, no fuma, es un chavo que si preguntas es de los primeros que llega a los entrenamientos con dos horas de anticipación. Entrena dos veces al día, entrenaba con el equipo en la mañana, por la tarde regresaba con el preparador físico. Desafortunadamente estereotipamos por los tatuajes, por la forma de vestir pero ya somos un poco prejuiciosos".

La dirigencia rojiblanca aseguró que "Chofis" no volverá a jugar en el equipo, pero considera Venegas que esto quizá puede revertirse en un momento dado, una vez terminado el juicio y se demuestre la verdad, dicha por la autoridad. "Ojalá Lalo demuestre la calidad que tiene en otro equipo y pueda volver a jugar en Chivas. En el club (no han escuchado su versión) pero en la fiscalía si me están dando la apertura, vamos a acreditarlo y veremos qué tanto se pudiera revertir esto".