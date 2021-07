La delantera mexicana Rubí Soto dice que el futbol español le ayudó a madurar

GUADALAJARA (EFE).- Rubí Soto, delantera de las Chivas de Guadalajara de la Liga femenina del futbol mexicano, aseguró este viernes que su paso por el Villarreal español le ayudó a madurar y a ser más constante.



"Crecí, maduré muchísimo más. Ahora sé lo que es estar lejos de México y ver otro fútbol. Aprendí muchas cosas nuevas, me quedé sorprendida cuando vi otro estilo de juego, de entrenamiento y trabajo hasta que conseguí ser titular", explicó en rueda de prensa.

Soto jugó con el Villarreal español durante un año en el que logró el primer ascenso del equipo a la máxima categoría del fútbol femenino ibérico.

La atacante de 25 años se convirtió en la primera mujer formada en la Liga mexicana en ser fichada por un equipo del balompié europeo.

Rubí Soto confesó que decidió regresar a las Chivas, equipo al que llegó a los 15 años, por el crecimiento que ha tenido el deporte profesional en su país.

"La Liga va creciendo muchísimo y todas están poniendo los ojos aquí, se dan cuenta del potencial que tiene. Muchas que son extranjeras también quieren venir a jugar aquí, las que están en Estados Unidos, en Europa, yo creo que es porque se ve un alto nivel", añadió.

La jugadora, quien fue la máxima goleadora de las Chivas durante dos años con 20 tantos, negó que regresar a México sea un retroceso en su carrera.

"He crecido muchísimo y he aprendido bastantes cosas como otro nivel de juego, otro tipo de entrenamientos, eso me ha ayudado bastante y ahora vengo a aportar a Chivas y a mis compañeras, a poner a su disposición todo lo aprendido en España", expresó.

Las Chivas se quedaron con el subcampeonato del torneo Clausura 2021 tras ser derrotadas en la final por las bicampeonas Tigres UANL.

La delantera aseguró que ve más madurez y hambre de triunfo entre sus compañeras del conjunto Rojiblanco, algo que será clave para sus aspiraciones durante el torneo Apertura 2021 en el que las Chivas debutarán este lunes ante el San Luis.

"Es un equipo más maduro, más competitivo, con ganas de sobresalir y de conseguir lo que siempre se ha querido que es otra copa y ojalá lo podamos conseguir este torneo", finalizó.