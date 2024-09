Video | La escalofriante lesión del 'Hobbit' Bermúdez en Liga Expansión MX

Christian 'Hobbit' Bermúdez ha enviado un emotivo mensaje luego de la impresionante lesión que sufrió ayer viernes en el juego entre Atlante y Dorados, en la Jornada 8 de la Liga de Expansión MX.

Corría el minuto 43 cuando el futbolista del Atlante fue fracturado por el defensor Luis Ruiz. Una dura entrada en el medio campo dejó tendido al Hobbit qué miraba de forma dramática su pierna, mientras está acción desató una batalla campal qué dejó varios elementos expulsados.

El duelo en el estadio Ciudad de los Deportes fue para los Potros con un marcador final de 4-0, pero con una severa preocupación sobre el estado del también ex jugador del América.

Sin embargo, Bermúdez ha enviado un emotivo mensaje en sus redes sociales, para agradecer el apoyo que ha recibido tras confirmarse su fractura de tibia y peroné.

"Me verán volver... otra vez. Nadie puede derrotar a quien no se da por vencido", escribió al inicio el futbolista de 37 años. "Agradezco con el corazón cada uno de sus mensajes y su bonita vibra. Eso le ayudará mucho", concluyó.

La lesión propinada al Hobbit causó gran indignación entre la afición y medios de comunicación, que en redes sociales han pedido la inhabilitación del zaguero de los Dorados de Culiacán.

Tienen que suspender de por vida al cabrón mala leche que lesionó al Hobbit Bermúdez, ¿cómo le vas a entrar así a un compañero de profesión? Es un HDPpic.twitter.com/1Gwb7fWhbR — Roberto Haz (@tudimebeto) September 14, 2024

Luis Ruiz ofrece disculpa

Este viernes durante el partido entre Dorados de Sinaloa y el Atlante, el histórico futbolista mexicano Christian 'Hobbit' Bermúdez fue retirado del campo de juego y trasladado de urgencia al hospital tras sufrir una fractura expuesta tibia y peroné al recibir fuerte entrada por parte de Luis Ruiz, zaguero del conjunto sinaloense.

Ruiz fue expulsado del partido, pero en redes sociales despertó la indignación de aficionados y medios de comunicación, al grado de que algunas personas piden que no vuelva a jugar hasta que el "Hobbit" se recupere.

Este sábado, a través de un comunicado en redes sociales, el jugador de Dorados pidió disculpas tanto al "Hobbit" como al Atlante y ofreció una explicación a lo que pasó.

"Quiero desear una disculpa a Christian Bermúdez y desearle una pronta recuperación. Fue una jugada rápida, con cancha mojada por la lluvia, mi única intención era ganar esa pelota dividida jamás pasó por mi cabeza hacerle daño o lesionar a un compañero de profesión, es un grandísimo jugador con demasiada experiencia y gran trayectoria", escribió en su comunicado Ruiz.

"En mi corta carrera siempre me he caracterizado por competir de la manera más honesta posible. Personalmente he tenido lesiones que me han apartado de la cancha durante meses y sé lo difícil que es vivir una experiencia así. Sin más que decir pido nuevamente disculpas y anhelo una pronta recuperación", concluyó su mensaje extendiendo su respeto al Atlante, sus compañeros y la afición.

Sin embargo, en redes sociales la gran mayoría de los aficionados no cree en las disculpas del jugador de Dorados, al ser un futbolista con antecedentes de lesionar a otros rivales.