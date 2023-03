La fecha para el México vs Estados Unidos de la Nations League

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- La Nations League de la Concacaf ha revelado el día y horario para el duelo de semifinales del Final Four entre la Selección Mexicana y el combinado de los Estados Unidos.

El cuadro de Diego Cocca tendrá la gran prueba ante el cuadro de las barras y las estrellas el próximo jueves 15 de junio a las 20:00 horas.

Tres horas antes, Panamá y Canadá definirán al primer finalista del Final Four de la Nations League:

SF1: Panamá vs Canadá/ 17:00 horas, Tiempo del Centro de México

SF2: Estados Unidos vs México/ 20:00 horas, Tiempo del Centro de México

Sin embargo, este no será el primer duelo de Diego Cocca y su Tricolor ante los Estados Unidos. El próximo 19 de abril, México enfrentará al cuadro estadounidense en partido amistoso.

Una vez definida la final de la Nations League, ésta se definirá el domingo 18 de junio, en lo que podría ser la primera gran prueba para la Selección Mexicana bajo el mando de Diego Cocca.

Domingo, 18 de junio de 2023 - Partido por el tercer lugar y final:

Tercer lugar: Perdedor SF1 vs Perdedor SF2/ 16:00 horas

Final: Ganador SF1 vs Ganador SF2/ 19:30 horas.