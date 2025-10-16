logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ace Frehley, guitarrista original y fundador de Kiss, muere a los 74 años

Fotogalería

Ace Frehley, guitarrista original y fundador de Kiss, muere a los 74 años

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

La Federación Internacional de Tenis se transforma en World Tennis

World Tennis será el nuevo nombre de la Federación Internacional de Tenis a partir de 2026, según decisión de asociaciones nacionales

Por AP

Octubre 16, 2025 06:26 p.m.
A
La Federación Internacional de Tenis se transforma en World Tennis

LONDRES (AP) — La Federación Internacional de Tenis cambiará su nombre a "World Tennis" a partir de 2026.

El cambio fue ratificado el jueves por las asociaciones nacionales miembros que votaron en la reunión general anual del organismo rector.

"El cambio proporcionará una identidad más clara que es más relevante para los jugadores, aficionados, socios y partes interesadas del tenis en todo el mundo, y alinea la marca con la mayoría de los organismos rectores globales más destacados del deporte", dijo la ITF en un comunicado.

Fundada como la Federación Internacional de Tenis sobre Césped en París en 1913, la organización se convirtió en la Federación Internacional de Tenis en 1977.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La Federación Internacional de Tenis se transforma en World Tennis
La Federación Internacional de Tenis se transforma en World Tennis

La Federación Internacional de Tenis se transforma en World Tennis

SLP

AP

World Tennis será el nuevo nombre de la Federación Internacional de Tenis a partir de 2026, según decisión de asociaciones nacionales

Liverpool busca recuperarse tras serie de derrotas ante Manchester United
Liverpool busca recuperarse tras serie de derrotas ante Manchester United

Liverpool busca recuperarse tras serie de derrotas ante Manchester United

SLP

AP

Arne Slot y el Manchester United se enfrentan en un duelo crucial donde ambos buscan recuperar terreno en la Premier League.

Osmar Olvera nominado a Atleta del Año por World Aquatics
Osmar Olvera nominado a Atleta del Año por World Aquatics

Osmar Olvera nominado a Atleta del Año por World Aquatics

SLP

El Universal

Osmar Olvera se destaca como nominado al premio Atleta del Año en clavados, compitiendo con destacados clavadistas a nivel mundial.

Muere Kanchha Sherpa, último sobreviviente de la expedición pionera al Everest
Muere Kanchha Sherpa, último sobreviviente de la expedición pionera al Everest

Muere Kanchha Sherpa, último sobreviviente de la expedición pionera al Everest

SLP

AP

Kanchha Sherpa, parte fundamental de la historia del montañismo, fallece a los 92 años en Nepal.