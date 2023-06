La FIFA siembra la polémica por un plato típico argentino: el sándwich de milanesa

Santiago del Estero, Argentina (EFE).- La habitual calma de Santiago del Estero se ha visto alterada de manera involuntaria a raíz de una publicación de la FIFA en la que se dice que la ciudad hace los mejores sándwich de milanesa de Argentina, título que ha encendido rivalidades territoriales en medio del Mundial sub-20.



En el centro de esta controversia está el Mercado Armonía, punto emblemático de Santiago del Estero, la ciudad más antigua del país y una de las cuatro sedes del torneo juvenil.

Hasta allí se fueron los servicios de comunicación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para hacer un inocente vídeo sobre un popular local: Pipe.

De este negocio aseguran que hace el sándwich de milanesa, que en su versión más básica es un bocadillo de filete de vaca empanado, más rico del país desde hace medio siglo.

RIVALIDAD CON TUCUMÁN

Lo que no pudo imaginar la FIFA es que despertaría una vieja e histórica rivalidad con la provincia vecina de Tucumán, donde reivindican que el mejor se hace en su territorio.

Marta Cisneros, jubilada de 67 años, es la dueña de Pipe y no para de sacar filetes de la freidora este sábado. Uno detrás de otro. Dice que el trabajo le da salud.

La barra está llena de clientes y son apenas las 11.30h de la mañana. La gente mira hipnotizada a las cocinas.

"Lo único que hacemos es el sándwich de milanesa", explica Cisneros a EFE, mientras sus cinco empleados -cuatro mujeres y un hombre- van de un lado a otro preparando a toda prisa los bocadillos con el resto de ingredientes: lechuga, tomate y mayonesa de la casa.

Cree que la llave de su éxito está en la freidora y la mayonesa porque la milanesa es "como la que hace todo el mundo en casa". Eso sí, recalca que los productos son frescos y los compra en el mismo mercado.

Vende una media de 350 sándwiches al día a 1.000 pesos argentinos (4,15 dólares al cambio oficial de hoy) la unidad.

Preguntada sobre todo el revuelo que ha generado la publicación de la FIFA, suelta una carcajada y afirma: "Lo veo bien en el sentido de que cada uno defiende lo suyo y los tucumanos que se hagan cargo de su trabajo, de sus cosas, yo me hago cargo del mío, pero no me molesta".

-¿Pero entonces usted tiene la mejor milanesa?

-Eso que lo diga la gente...

Santiago del Estero y Tucumán son dos provincias vecinas que guardan cierta rivalidad. Por ejemplo, los segundos acusan a los primeros de ser unos "vagos" porque cierran sus comercios a la hora de la siesta. El sándwich de milanesa es otro de los puntos de fricción.

HUMOR CONTRA LA FIFA

Al vídeo de la FIFA, de hecho, le siguió un chorreo de reacciones y memes defendiendo que los verdaderos especialistas están en Tucumán, desde donde señalan que lo típico de Santiago del Estero es el lomito de pollo o carne, otro tipo de bocadillo.

"Saben de milanga (versión popular para llamar a la milanesa) lo que yo sé de fútbol jajaja no pueden hablar", afirmó en sus redes sociales Diego "Mocho" Viruel, uno de los organizadores de la 'Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa'.

También se despachó a gusto el conocido humorista tucumano Miguel Martín, quien en una carta abierta a la FIFA cargada de sorna respaldó que Tucumán es "la meca" del sándwich de milanesa.

No opina lo mismo Montserrat Vieira. Esta profesora de 40 años y cliente habitual de Pipe aguarda su turno en la fila del establecimiento y subraya que "quién no ha pasado por Pipe, no es santiagueño".

"¿Qué quieres que te diga? El mejor es el de Santiago. Viajo frecuentemente a Tucumán, como sándwich de Tucumán y, bueno, no está mal, pero...", indica.

"Siempre habrá rivalidad", completa entre un remolino de gente a la espera de su sándwich.