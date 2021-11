La FMF apelará sanción de FIFA

México.- Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), informó que apelarán la sanción de dos juegos a puerta cerrada, impuesta por la FIFA debido al grito discriminatorio.

"Estamos comunicándole a la FIFA que es más fácil avanzar con estadios llenos, con nuestra gente y ellos entendiendo, que con estadios vacíos. Esa es nuestra postura", dio a conocer el directivo en conferencia de prensa efectuada en el CAR.

De Luisa explicó que la sanción es sin importar la sede donde juegue la selección mexicana los próximos dos partidos oficiales.

"No podemos entrar a detalles, no se ha enviado todavía el documento definitivo a la Comisión de Apelaciones, lo que es un hecho es que no nos están sancionando el Estadio Azteca, nos están sancionando a puerta cerrada; el movernos no nos ayudaría", explicó.

Asimismo, el dirigente de la FMF comentó que la sanción impuesta por la FIFA cambió los planes de llevar al Tricolor a otras sedes. "Sí estaba la posibilidad de acercar a la Selección Nacional a otras sedes, ahorita tenemos que esperar para ver cuál es la resolución definitiva de la FIFA y el TAS".

Por último, De Luisa respondió de forma escueta sobre las polémicas declaraciones de Ricardo "Tuca" Ferretti en la conferencia de prensa al término del partido entre Tigres y FC Juárez.

"El tema está en la comisión disciplinaria. Estamos en contra de todo acto discriminatorio, estamos trabajando para evitar este tipo de actos".