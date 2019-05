La Fórmula Uno negocia para dar continuidad al Gran Premio de México

Aunque diferentes versiones apuntaron a que el Gran Premio de México terminaría en el 2019, el Comité Organizador detalló que este se mantiene en la lista de prioridades para el calendario del 2020.



Con la llegada a la presidencia de México de Andrés Manuel López Obrador, el nuevo mandatario hizo una serie de cortes presupuestales y el Gobierno se negó a invertir 800 millones de pesos para mantener el Gran Premio por cinco años más.



Fuentes consultadas al interior del Comité Organizador, revelaron a Efe que ambas partes están siendo cuidadosas con el dinero que está en juego. El Gobierno de México dijo el mes pasado que estaría dispuesto a invertir unos 20 millones de dólares, pero el acuerdo no ha llegado a buen término y se espera que este miércoles haya algún avance.



El piloto mexicano Mario Domínguez lamentó que el evento esté en duda porque desde su perspectiva ha ayudado a elevar la imagen de México en el mundo, a partir de un deporte tan especializado como el automovilismo.



"La mayoría de las notas de México en el mundo son negativas y el Gran Premio de México reivindica un poco la situación. El que no se realice puede crear etapas grises en el automovilismo y en lo deportivo, sobre todo en México, que necesita derrama económica y que la gente venga no sólo a ver la carrera, sino que visite el país como punto turístico".



La Fórmula Uno se hizo presente en México en 1963 y por siete años se mantuvo con los máximos exponentes nacionales en este deporte, los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez.



Después en 1992 volvió a abrir a sus puertas el autódromo, al oriente de la Ciudad de México, para recibir a la Fórmula Uno y pasaron 24 años, hasta que se alcanzó un acuerdo para que a partir del 2014 el evento se realizara por un lustro.



El Gran Premio de México ha significado el mejor certamen de la Fórmula Uno entre todas sus carreras por cuatro años consecutivos y ha tenido derramas económicas cuantiosas.



Michel Jourdain, quien compitió en la Serie Nascar, dijo que ojalá por el bien de la afición, se logre alcanzar un acuerdo por cinco años más.



"México requiere de distintos eventos de automovilismo para crecer. Hay afición y carreras de gran élite como esta hacen que el país tenga un escaparate. En verdad espero que las negociaciones entre el Gobierno Federal y la Fórmula Uno se concreten porque mucha gente será feliz con la noticia".



Mientras México sigue en duda, se anunció que la F1 regresará al circuito holandés de Zandvoort en 2020 después de 35 años de ausencia, además de que Vietnam se suma a la lista de países con carreras para el próximo año, lo que puede afectar la renovación de otros circuitos en el calendario como Barcelona, Alemania, México y Silverstone en Gran Bretaña.