La gimnasta Rut Castillo presenta rutina al ritmo de "El Triste"

Por primera ocasión, México presentó un deportista en cada modalidad de la gimnasia en Juegos Olímpicos: Alexa Moreno (en artística femenil), Daniel Corral (en varonil), Dafne Navarro (en trampolín) y Rut Castillo (en rítmica).

Rut Castillo Galindo, quien vivió su primera experiencia olímpica, finalizó en la casilla 22, al acumular 82.750 unidades, producto de sus cuatro ejecuciones por aparatos: pelota 22.700, aro, 22.350, listón 16.200 y clavas 21.500, resultado que la alejo en la pelea por las finales, por aparatos y en all around; sólo clasifican los 10 primeros lugares.

En su primera rotación la mexicana presentó una rutina, la cual estuvo acompañada con los acordes de la canción "Love on the brain", en su segundo ejercicio del día mostró una coreografía que estuvo amenizada con la melodía de "Never give up".

Para su tercera ejecución, el espíritu mexicano se hizo presente con la canción de "El triste", armonía con la cual presentó su rutina en listón y para finalizar la ronda por aparatos, Rut Castillo, cerró con la canción titulada "Stampede", banda sonora de la película "El Rey León”"?"Me siento muy feliz por haber representado a México, pero me siento un poco triste porque no salió como yo hubiera querido; los dos primeros aparatos me salieron bien, pero en listón tuve problemas y en clavas pasó eso, pero fuera de eso me siento muy contenta de haberme presentado en unos Juegos Olímpicos, era algo con lo que había soñado y el estar aquí me hace muy feliz", indicó la tricolor.

????? ¡Qué orgullo! #RutCastillo primera mexicana de la historia en participar en gimnasia rítmica en unos #JuegosOlímpicos, realizando su rutina al ritmo de “El Triste”. pic.twitter.com/W3masEVWtO — MVM Noticias (@MVMNoticias) August 6, 2021