La Juventus rescata vibrante empate ante la Roma

ROMA.- El suplente Federico Gatti igualó en el tiempo de descuento y la Juventus remontó una desventaja de dos goles para conseguir un empate 3-3 en casa de la Roma en la Serie A el domingo.

Gatti, que había entrado a los 88 minutos, anotó a quemarropa tras un tiro libre.

El resultado mantuvo a la Juventus a cuatro puntos de la Roma, cuarta, y del último puesto de la Liga de Campeones.

Wesley adelantó a la Roma con un disparo con efecto desde lejos al final de la primera parte y luego Evan Ndicka y Donyell Malen añadieron goles en la segunda mitad para los Giallorossi después de que Francisco Conceicao hubiera igualado para la Juventus.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Jeremie Boga anotó para la Juventus en el 78 para crear un final tenso en el Stadio Olimpico, con el exentrenador de la Roma Luciano Spalletti instando en voz alta a su equipo a buscar el empate.

Además, el Sassuolo venció al Atalanta 2-1 con Armand Laurienté asistiendo en ambos goles para los locales; y el Torino derrotó a la Lazio 2-0 con goles de Giovanni Simeone y Duvan Zapata.