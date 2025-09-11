La Liga MX refuerza la seguridad en sus estadios

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- Cada jornada de futbol representa una fiesta para miles de aficionados, pero también un reto para las autoridades encargadas de mantener el orden. La Liga MX, consciente de ello, ha reforzado sus protocolos de seguridad en todos los estadios del país.

Con ese objetivo, en cada fecha del presente Apertura 2025 se han implementado operativos antes y después de cada partido, coordinados con autoridades locales.

La gran comunicación entre cada una de las organizaciones involucradas ha permitido que, en los primeros siete juegos del torneo, se detectara un total de 243 personas que han cometido faltas al orden público.

De ellas, 152 fueron puestas a disposición de las autoridades y 91 desalojadas de los estadios, siendo los principales motivos para las expulsiones: alterar el orden, arrojar objetos, participar en riñas y realizar el grito discriminatorio.

Con más de 1,500 sanciones en el último año, las cifras —compartidas en un comunicado— reflejan el trabajo que realiza la Liga MX para sumar desde su trinchera y contribuir a mantener un ambiente familiar y de paz, en el que se dé una sana convivencia.