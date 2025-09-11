Walmart confirma participación en El Buen Fin 2025

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- Walmart de México confirmó su participación en El Buen Fin 2025, evento de descuentos en el cual dejó de incursionar desde 2019. De acuerdo con la firma, se espera que hacia el cierre del año se tenga una recuperación en el consumo en el país.

En el anuncio oficial de su participación en El Buen Fin 2025 con la Secretaría de Economía, el vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de Walmart de México, Javier Treviño, explicó que la campaña tendrá presencia en las 3 mil tiendas de la firma, en un contexto donde se ha impulsado la campaña "Hecho en México", ante el contexto económico y comercial que enfrenta el país.

"Estamos respondiendo al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos sentimos orgullosos de compartir este objetivo claro de reactivar la economía", dijo el directivo.

El Buen Fin 2025 se realizará del 13 al 17 de noviembre de 2025, ante lo cual, Walmart dijo que también realizarán su propio evento de descuentos "El Fin Irresistible", que se efectúa días antes de la campaña nacional impulsada por el gobierno y la iniciativa privada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Nuestro fin irresistible continúa, tal cual con la mecánica que teníamos siempre y nos estamos sumando con mucha emoción a El Buen Fin, en el periodo que anunciamos recientemente en cual los clientes van a poder encontrar el máximo valor en todas sus compras", dijo el vicepresidente de e-commerce y compras de la compañía, Javier Andrade.

La principal cadena de supermercados que opera en el país recordó que en febrero pasado fue la primera firma en sumarse a "Hecho en México" y actualmente 90% de los productos que se venden en sus tiendas son de origen nacional.

Esperan mayores ventas hacia el cierre de 2025

Luego de un primer semestre con débil consumo en México, Walmart espera que la temporalidad de descuentos mejore la dinámica, con lo cual se puede tener un cierre de 2025 con mejor desempeño.

"Con la oportunidad que tenemos de más de 5 millones de clientes al día y con las 3 mil 200 tiendas, más nuestro comercio electrónico, nos vemos optimistas y que vamos a tener resultados muy buenos", dijo Javier Andrade.

Por su parte, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas, dijo que la presencia de Walmart dará impulso a El Buen Fin de cara a las compras de cierre de año.

"Continuar con una iniciativa que surge del sector privado con el sector público mexicano para fomentar el consumo, para ofrecer a las familias más oportunidades de mejores precios. La verdad es que la fecha es muy adecuada, está tantito antes de Navidad, antes ahí del Black Friday de Estados Unidos, si es una fecha adecuada para que la gente haga sus compras", dijo el funcionario.