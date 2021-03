La Liga MX trabaja el cambio de reglas

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, se dijo contento con la resolución de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol en el caso de la alineación indebida de Federico Viñas en el juego Atlas-América, pero aún así, adelantó que se trabaja para modificar ciertos reglamentos, para que estos sean más claros y para que las fallas administrativas no tengan repercusión en lo deportivo.

"Tenemos la facultad de presentarle a la Asamblea modificaciones y presentaremos un paquete en mayo. Los temas a tocar serán sobre sanciones, para que vayan de acuerdo a la falta, una en agilizar el juego para tener un mejor espectáculo y revisar las reglas en transferencias", dijo el dirigente en entrevista a W Deportes.

De la actuación de la Disciplinaria en los casos de alineación indebida y racismo en el juego Atlético de San Luis-Santos, solo tuvo elogios. "Me encuentro con una Comisión Disciplinaria muy robusta, con la aplicación de las reglas. Nos sometimos a su autoridad en el tema de racismo y de alineación indebida".

Del caso de Adalid Maganda, quien dijo que se planteará fuera de las oficinas de la FMF en Toluca para reclamar su puesto, comentó: "Hay que tomar estos temas con la seriedad que ameritan. Con la transparencia que actúa la Comisión Disciplinaria, con esa misma transparencia actúa la Comisión de Arbitraje".

Negó de manera rotunda que la Liga o la FMF busque comprar vacunas contra el Covid-19. "No hay comercio internacional de vacunas, solo los gobiernos pueden comprarlas.

"Si en un futuro los privados pueden adquirirlas podría ser, pero por ahora no existe la posibilidad de comprar vacunas".