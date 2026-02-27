La Liga no renuncia al partido en E.U.

LONDRES.- La Liga española de futbol quiere resucitar los planes para disputar un partido de temporada regular en Estados Unidos.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, manifestó el jueves que no renuncia a llevar al extranjero un partido destacado después que un plan de llevar el duelo Villarreal-Barcelona el año pasado en Miami fue abortado ante el rechazo de clubes, jugadores y aficionados.

"Vamos a intentarlo de nuevo. No estoy seguro de cuándo. Tenemos que plantearlo en el momento adecuado", declaró Tebas en una conferencia de prensa en Londres.

Barcelona y Villarreal tenían previsto jugar en el Hard Rock Stadium de los Dolphins de Miami el 20 de diciembre, lo que habría convertido a España en la primera gran liga europea en trasladar al extranjero un partido de temporada regular. Pero esos planes se vinieron abajo en octubre a medida que crecía la oposición, y algunos sostenían que afectaba la equidad de la competición al llevar un partido al extranjero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"No creo que cause daño. Estamos hablando de un partido de 380 en una temporada", señaló.