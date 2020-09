La mala racha de Ferrari difícilmente terminará en Monza

El año pasado, Charles Leclerc fue aclamado por miles de apasionados fanáticos de Ferrari en la ciudad italiana de Monza después de que puso fin a una espera de nueve años para que la escudería consiguiera una victoria en casa.



Doce meses después, las cosas serán muy distintas en el Gran Premio de Italia en la Fórmula Uno y no precisamente por la ausencia de aficionados a causa de la pandemia de coronavirus.

La mala temporada de Ferrari ha empeorado en cada carrera. El monegasco Leclerc terminó en el 14to lugar en el Gran Premio de Bélgica el pasado fin de semana, atrás de su compañero de equipo, el alemán Sebastian Vettel.

Ambos cruzaron la meta poco más de un minuto después del ganador de la carrera y líder del campeonato, el británico Lewis Hamilton.

"No se esperan milagros este fin de semana pero ojalá pueda irnos un poco mejor que en Spa", declaró Leclerc el jueves en una conferencia de prensa.

El tetracampeón Vettel ni siquiera ha terminado entre los primeros cinco lugares esta campaña y ha quedado en 10mo lugar o más abajo en cuatro competiciones.

"No voy a mentir, no va a ser un fin de semana fácil para nosotros", declaró Vettel. "Me parece muy difícil esperar un gran cambio respecto del fin de semana anterior. A propósito, el pasado fin de semana nos fue un poco peor a lo ordinario y espero que podamos regresar a la normalidad.

"Pero también sabemos que este tipo de pistas no nos acomodan por naturaleza, así que ya veremos. Estamos aquí para pelear y también para pelear por los tifosi (fanáticos); hacemos nuestro máximo esfuerzo".

El director del equipo, Mattia Binotto, parece perdido en la búsqueda de la forma en que puede cambiar el rumbo de Ferrari, la escudería otrora dominante. Dijo en fecha reciente que podría tardarse años para regresar al ciclo ganador.

Vettel ya no estará para entonces porque partirá al término de la temporada, pero Leclerc tiene contrato hasta finales de 2024. Al prometedor piloto de 22 años le preguntaron si tenía la paciencia para esperar el regreso de Ferrari a los primeros planos.

"La verdad, por un lado, no tengo opción", afirmó con una pequeña sonrisa. "Aunque sí con seguridad se necesitará cierta paciencia y estoy dispuesto a esperar, también es mi trabajo intentarlo y hacer este proceso lo más corto posible para que volvamos a donde merecemos estar".

"No va a ser fácil, tomará su tiempo pero estoy listo para esto".

Leclerc y Vettel se encuentran más de 100 puntos abajo de Hamilton en la clasificación después de que el británico lograra su quinta victoria en siete carreras en su marcha inexorable para empatar la marca histórica de triunfos del alemán Michael Schumacher.