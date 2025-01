Elogio de L.A. Park a talentoso el luchador mexicano Penta Zero Miedo

Hace unos días debutó de gran manera en la WWE Penta Zero Miedo, luchador mexicano que tras una larga trayectoria llegó a la empresa estadounidense para enfrentar a Chad Gable.

Un combate lleno de emociones y que puso el nombre del gladiador originario de Ecatepec, Estado de México en el radar de todos los aficionados de la Lucha Libre en el planeta.

Ganando reconocimiento en redes sociales y la admiración de varios compañeros, uno de ellos fue el experimentado L.A. Park, estrella actualmente en el rango independiente que habló de su compatriota en redes sociales.

"La Auténtica Parka", como es conocida por los fanáticos y quien tuvo por la WCW en Estados Unidos, respondió a la pregunta de una seguidora, estableciendo sentir orgullo por ver a un mexicano triunfar en el extranjero.

"Una fan me pregunta la opinión sobre Penta Zero Miedo...No se que intenta decirme con eso, pero le voy a contestar. Si un luchador mexicano triunfa, todos y digo todos los luchadores mexicanos triunfamos. Vamos para delante mi hermano y atrás para nada", escribió.

Palabras que no tardaron en ser replicadas por los seguidores de ambos luchadores, recordando algunos enfrentamientos entre ambos en México y el legado de L.A. Park.