La postura económica de los clubes mexicanos ante el Covid-19

Mientras que en el Querétaro, el Atlas, Tijuana y Santos Laguna ya contemplan sacrificios económicos para amortiguar el golpe en sus filas más vulnerables, debido a la falta de ingresos por el parón deportivo, el resto de los clubes de la Liga MX no los advierte ante la incertidumbre de cuándo volverá la actividad.

La plantilla y cuerpo técnico de los Gallos, Rojinegros, Xolos y Guerreros aceptaron una reducción salarial, la cual ayudará directamente a sus equipos juveniles en medio de los estragos que causa la contingencia del coronavirus.

Del mismo grupo empresarial que los queretanos (Caliente), el panorama es distinto con Dorados de Sinaloa. La escuadra del Ascenso MX espera una señal más clara en el calendario para actuar.

"Por el momento, no lo hemos discutido, esperaremos a saber qué pasa más adelante con las competiciones, la posible fecha, y de ser así lo veríamos en el caso de cada uno [de los jugadores] por si la contingencia persiste", señaló Antonio Nuñez, presidente del "Gran Pez", mientras que Jorgealberto Hank Inzunza, dirigente de los Xolos de Tijuana, no respondió a las llamadas de EL UNIVERSAL Deportes.

El tema del recorte salarial ya hizo eco en equipos como el Atlético de Madrid y el Barcelona de la Liga de España, uno de los países que más sufre la pandemia de Covid-19 (más de cuatro mil fallecidos y 64 mil casos confirmados). Incluso, para evitar actos arbitrarios, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFpro) se pronunció al respecto.

"Hacemos un llamado a los clubes con dificultades financieras a corto plazo para que se reúnan con los sindicatos de jugadores nacionales para negociar arreglos justos y proporcionados que respeten sus obligaciones legales y aborden igualmente los intereses del empleador y del empleado", destacó FIFpro en un comunicado.

En Grupo Orlegi, propietaria del Santos Laguna, y Atlas, sí se implementará una reducción a mayor escala; sin embargo, las cantidades no pagadas serán depositadas una vez el Clausura 2020 se ponga en marcha.

"Queremos hacer énfasis en reconocer y agradecer la responsabilidad, solidaridad, empatía y compromiso de todos nuestros jugadores y cuerpos técnicos ante la situación", anunció Orlegi.

Por otro lado, desde el FC Juárez, el vicepresidente Álvaro Navarro apuntó que no "pensamos en el momento [en disminuir sueldos]. Seguiremos pagando, para seguir respondiendo a los jugadores y el staff con sus familias".

Situación similar en el Atlético de San Luis, pese a que su "hermano mayor", el Atlético de Madrid ya hizo la petición de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), "con el único objetivo de garantizar la supervivencia del club... es una decisión difícil", según su consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín.

Desde la oficina de comunicación de los potosinos, se informó a EL UNIVERSAL Deportes que "de momento no se ha hablado nada sobre ese tema. De lo que pasa en Madrid sí tenemos conocimiento de la situación, es complicada en el tema económico, pero de momento todo sigue igual acá".

Pero la postura del resto de las entidades por un recorte salarial no está ni en la mesa de análisis.

"No hemos tocado el tema, porque la prioridad era el resultado de los exámenes [de coronavirus] de los jugadores. Por ahora no se planteará esa medida", señaló Manuel Jiménez, presidente del Puebla.

A su vez, el director deportivo del León, Rodrigo Fernández, también expresó que "todavía no se ha tocado el tema, pero la situación [de contingencia] si sigue así, será difícil el aspecto económico".

De igual modo, en el Toluca y en los Pumas la postura es breve, pero contundente: no es un tema que se discute actualmente; América, Cruz Azul y Guadalajara no respondieron a esta casa editorial.

Aunque el resto de los clubes no aparentan preocupación en el manejo de sueldos, a la distancia la FIFpro sí lo hace.

"Estamos extremadamente preocupados de que un número significativo de clubes, en más de media docena de países, hayan comenzado a despedir inmediatamente a los jugadores o a reducir unilateralmente sus salarios", atizó la organización que está conformada por 40 asociaciones, entre ellas la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro), que no se ha manifestado al respecto.