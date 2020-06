La razón por la que Gattuso no quiere al "Chucky" Lozano, según Football Critic

Tras una terrible serie de resultados con el entrenador Carlo Ancelotti en octubre y noviembre, Napoli ha renacido en la serie A de Italia bajo el mando de Gennaro Gattuso.

Sin embargo, la casi nula participación de el futbolista mexicano Hirving Lozano se debe, según un análisis del sitio inglés Football Critic, a que simple y sencillamente el "Chucky" no sabe defender, no cumple con las instrucciones que exige el director técnico en la cancha.

Están en una racha invicta de siete juegos y han perdido solo uno de sus últimos 11 partidos en todas las competiciones. Esta secuencia ha incluido quedar invicto en seis juegos contras equipos grandes como la Juventus, Inter de Milán, Lazio y Barcelona.

Gattuso ha construido el éxito de su escuadrón en torno a todos los rasgos asociados con él como jugador; grano, determinación, unión y solidez. Napoli ha sido ultra defensivo a veces, lo que ha llevado a que el futbol de Gattuso sea etiquetado despectivamente como "Gatenaccio".

El entrenador ha desplegado una formación profunda 4-1-4-1. Los extremos Lorenzo Insigne y José Callejón han pasado la mayor parte de su tiempo defendiendo en su propia mitad como mediocampistas anchos, solo se les permite atacar en el mostrador. Este amplio papel requiere una gran disciplina, concentración y conciencia táctica, cualidades que Gattuso no siente que Lozano tenga.

Los promedios del mexicano en recuperación de juego son de 2.9 significativamente más bajo que Insigne, Callejón, Matteo Politano e incluso Amin Younes, los otros jugadores que disputan una amplia plaza en el medio campo".

En el PSV, señala el artículo: "Lozano no tuvo que concentrarse mucho en la defensa o en las tácticas, ya que los campeones de Eredivisie de 2018 derrotaron a la mayoría de los oponentes con facilidad. A menudo comenzando desde el ala derecha, se destacó con su carrera directa desde lo profundo contra las defensas abiertas".

Pero en el calcio: "Lozano no ha podido dar el paso hacia la Serie A más estricta y más estratégica . Incluso bajo Ancelotti, donde fue ampliamente seleccionado como atacante central en una formación 4-4-2, tuvo poco impacto ofensivo. Sólo ha creado tres grandes oportunidades en toda la temporada; Insigne tiene 11, Callejón 10, Mertens 8 y Fabian Ruiz 7".

Ante esto: "Parece que su tiempo en Napoli ya habrá terminado después de solo un año. El presidente Aurelio De Laurentiis está dispuesto a escuchar las ofertas y hay un renovado interés de los clubes de la Premier League.

Everton es un equipo que está monitoreando los desarrollos en un movimiento que vería a Lozano reunirse con el entrenador que lo llevó a Napoli Carlo Ancelotti. Muchos cercanos a Lozano sienten que la naturaleza abierta de la Premier League se adaptará más al atacante y le permitirá utilizar su velocidad y sus habilidades para driblar".

Pero hay otras opciones: "El entrenador de Dalian, club de China, Rafa Benítez, también admitió que ha discutido con Napoli la posibilidad de intercambiar al extremo Yannick Carrasco con Lozano. Benítez aún disfruta de una excelente relación con el equipo que dirigió entre 2013 y 2015".