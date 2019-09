La rebelión de los "pobres" en la Liga MX

El dinero no compra los puntos, el liderato y ni la clasificación. Hasta ahora no en la Liga MX.

Los tres primeros lugares de la competencia, al término de la jornada 9, no están cerca de los cinco primeros clubes que tienen el plantel más caro del Apertura 2019.

El líder, el sublíder y el tercer lugar no son Monterrey, que tiene un precio de 93 millones de pesos; ni Tigres, que cuenta con jugadores que juntos suman un valor de 82.9 millones, menos Cruz Azul, que acumula 71.6.

No, los que mandan en el torneo mexicano son el Santos Laguna, 51.4 millones de dólares. Querétaro, 36 y Necaxa, 30.5, estos dos últimos clubes, que ni siquiera llegan a la mitad de lo que cuesta Rayados, y ni sumando sus dos planteles, le llegan al tercer lugar, el Cruz Azul.

Es más, dos de los tres planteles más caros, viven una crisis deportiva que para nada justifica el gasto que han hecho las empresas que los respaldan. Rayados es onceavo lugar con 11 puntos y los cementeros trece, con apenas 10 unidades.

Tigres es el único que cumple al comparar su riqueza con los puntos obtenidos. Con catorce unidades se encuentra en el sexto puesto, en zona de Liguilla.

Si al final, el futbol mexicano se rigiera por el dinero, los ocho primeros de la tabla deberían ser: Monterrey, Tigres, Cruz Azul, América, Pachuca, Santos, León y Guadalajara.

Los ocho millonarios.

Pero no, el futbol es el que manda, y los ocho primeros lo han logrado, hasta ahora con base en lo que hacen en el rectángulo verde, no en lo verde de los billetes.

Así los primeros ocho del torneo son: Necaxa, con un valor de 30.5 millones; Querétaro, 36; Santos, 51.4; América, de los millonarios, con 69.1; León, otro fuera del top 5, con 48.1; Tigres, segundo lugar en valores, 82.9; Atlético de San Luis, el antepenúltimo lugar en costo: 25.6 y Morelia, 31.1.

Aún queda mucho torneo por jugar, muchos goles por ver, y el dinero deberá demostrar que sí juega en esto del futbol.



Valor de los planteles de la Liga MX

Monterrey 93 millones de dólares

Tigres 82.9 mdd

Cruz Azul 71.6 mdd

América 69.1 mdd

Pachuca 52.4 mdd

Santos 51.4 mdd

León 48.1 mdd

Guadalajara 46.2 mdd

Pumas 39.6 mdd

Tijuana 37.9 mdd

Querétaro 36.0 mdd

Atlas 35.0 mdd

Morelia 31.1 mdd

Toluca 30.9 mdd

Necaxa 30.5 mdd

Puebla 26.4 mdd

A. San Luis 25.6 mdd

FC Juárez 22.3 mdd

Veracruz 18.9 mdd

Fuente: Transfermarket.