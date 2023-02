La Selección Mexicana experta en "robar" técnicos de la Liga MX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- El caso de Diego Cocca no es nuevo en el futbol mexicano no es la primera vez que la Selección Nacional, vía la Federación Mexicana de Futbol, tiene que arrebatarle el director técnico a uno de los clubes de la Liga para que se haga cargo del proyecto.

Cocca quien acababa de firmar un contrato por cuatro torneos con los Tigres, se dice que cobrando 4 millones de dólares por año fue elegido para dirigir a la Selección. Aunque de inicio de hablaba de una separación amistosa y había posibilidades de que el argentino pudiera combinar las dos actividades hasta mediados del año, a última hora se ha dado la versión de que directiva felina decidió cortar por lo sano con este. Y no es la primera vez que sucede en la Liga MX.

MEJÍA BARÓN

En 1992 se vivían tiempos de golpes de estado en la FMF. Francisco Ibarra y Emilio Maurer fueron quitados del mando por Televisa y César Luis Menotti, técnico de la Selección se fue con ellos. Al relevo llegó Miguel Mejia Barón, quién acababa de ser campeón con Pumas y apenas había firmado contrato millonario con Monterrey.

MANUEL LAPUENTE

A unos meses de que la Selección disputara el Mundial de Francia 1998, vino otro golpe de timón en la Selección. Cuenta la leyenda que los líderes del equipo nacional en ese entonces ya no querían a Bora Milutinovic en el cargo e hicieron todo lo posible para que fuera removido a pesar de que había clasificado a la Copa del Mundo.

En su lugar llegó Manuel Lapuente quien en ese entonces era amo y señor del futbol nacional, al mando del Necaxa.

ENRIQUE MEZA

A Manuel Lapuente le pagaron con la misma moneda. Después del Mundial de Francia 98 en la FMF le hicieron la vida de cuadritos hasta que renunció. El plan B era llevar a Enrique Meza, multicampeón con el Toluca quién dejó al equipo rojo encaminado a un bicampeonato en el Invierno del 2000, lo que no pudo concretarse ya con Ricardo Ferrero al mando.

JAVIER AGUIRRE

El ir al Mundial de Corea y Japón 2002 para el Tricolor estaba en peligro. El paso de Enrique Meza al mando del Tricolor había turbulento. Después de una derrota en Honduras, la FMF le dio las gracias a Meza y le arrebató al Pachuca a Javier Aguirre, quién hizo por primera vez campeón en su historia a esa institución.

RICARDO LA VOLPE

En plena Liguilla del Apertura 2002, Toluca rompe todos los récords y se enfila al campeonato de la mano de Ricardo La Volpe, quién "dejó" el cargo para ir a dirigir a la Selección rumbo al Mundial de Alemania 2006. El decir "dejó" el cargo fue figurado ya que desde la tribuna asesoraba a Alberto Jorge quien se quedó a cargo del equipo.

HUGO SÁNCHEZ

Aunque los días de gloria como técnico de Hugo Sánchez ya habían pasado con el bicampeonato con los Pumas, la presión mediática hizo que fuera elegido como técnico para el proceso al Mundial del 2010.

Se armó todo para que Hugo tuviera actividad, tomó al Necaxa en septiembre del 2006, mismo que dejó a los pocos meses para ser nombrado entrenador nacional.

"CHEPO" DE LA TORRE

De nueva cuenta el Toluca dejaba ir a su técnicos por la Selección Nacional. José Manuel de la Torre acababa de ser campeón con los Rojos en el torneo Bicentenario 2010 y dejó al equipo al mando de su mano derecha Sergio Lugo, para tomar a la Selección Mexicana, dónde no le iría nada bien.

MIGUEL HERRERA

En el 2013, Miguel Herrera, quién en ese entonces era entrenador del América, veía por televisión como la Selección Mexicana quedaba casi fuera del Mundial del 2014, al apenas entrar en el repechaje. El Piojo le dijo a un poderoso directivo que estaba con él. "Es bien fácil, dirijo el repechaje y regreso con América"...

Lo dijo como broma y al final fue en serio.

Herrera acababa de ser campeón con las Águilas venciendo en la dramática final al Cruz Azul en el Clausura 2013 y en el Apertura se enfilaba a liderato general. El técnico tomó como base a las Águilas para clasificar al Mundial, regresó al América para perder la final ante León y volvió al Tricolor.