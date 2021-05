La Selección Mexicana hace oficial la baja de Raúl Jiménez

Aunque ya tiene el alta médica, Raúl Jiménez aún no puede volver a jugar y por ello, la Selección Mexicana informó este martes que el delantero no estará con el Tricolor en los próximos compromisos del equipo. A través de un comunicado se dio a conocer que el examericanista es baja del cuadro de Gerardo Martino.

"Continuando con su proceso de recuperación, el delantero mexicano no será considerado para la actividad de este verano. La Dirección General Deportiva informa que Raúl Jiménez causa baja de la convocatoria de la Selección Nacional de México". Además, se detalló que la decisión fue en conjunto con los Wolves, todo en busca de la pronta recuperación del mexicano, que sufrió una fuerte fractura de cráneo a finales del año pasado.

"De común acuerdo con el club Wolverhampton Wanderers y priorizando su recuperación, el delantero mexicano no será considerado para la actividad de la Selección Nacional de México en este verano".