La Selección Mexicana poco a poco se completa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- Poco a poco el Tricolor se completa.

Los jugadores llegarán poco a poco a Los Ángeles donde la Selección Mexicana jugará ante Perú y Colombia, encuentros de preparación antes de la última concentración en Europa a la Copa del Mundo.

El grueso del grupo de los jugadores que militan en la Liga MX y "europeos" cómo Raúl Jiménez del Wolverhampton y Orbelín Pineda del AEK de Atenas ya se encuentran en Los Ángeles.

Este día se sumarán los futbolistas que jugaron el domingo en la Liga MX, cómo lo son Uriel Antuna y Carlos Rodríguez de Cruz Azul, así como los pachuqueños Erick Sánchez y Luis Chávez de Pachuca.

Y también los "foráneos" que faltan.

Los Tuzos viajaron en el vuelo de las 9 AM y si no hay retrasos llegarán a las 11 tiempo de Los Ángeles.

Ambos seguramente, participarán en la práctica vespertina comandada por Gerardo Martino.

El técnico argentino deberá de decidir varias cosas estos días, sobre todo en la cuestión de lesionados.

Hay gente como Raúl Jiménez y Jorge Sánchez del Ajax que no están al 100 por ciento, por lo que después del reconocimiento médico podrían regresar a sus clubes, aunque no se descarta que se queden unos días a hacer trabajo de rehabilitación.