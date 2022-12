La Selección Mexicana rompe concentración

A-AA+

DOHA, Qatar, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Para qué quedarte dónde no fuiste feliz. Era mejor marcharse. La Selección Mexicana dejó su concentración en el hotel Simaisma A Murwab Resort, un búnker donde prácticamente nadie ajeno al equipo nacional podía entrar y se procedió a dejar Doha, Qatar. No había a qué quedarse.

En un autobús se vio a los jugadores tricolores marcharse, presumiblemente al aeropuerto Hamad, para reunirse con sus familias e irse de vacaciones. Dicen que algunos futbolistas se quedarán en Qatar para disfrutar de la Copa del Mundo. Eso dicen.

El primero que se fue de la concentración fue Hirving Lozano, quién aguantó poco tiempo estar con el grupo, después de hacer sido eliminados de la primera fase del torneo mundialista, algo que no sucedía desde 1978.

¿AHORA QUÉ SIGUE?

Esta tarde está anunciada una rueda de prensa en las instalaciones del Al Khor, lugar donde la Selección Mexicana trabajó desde que llegó a Qatar. Se espera que los directivos sean los que hablen ahora, después de no conseguir el objetivo de quedar entre los ocho primeros de la Copa del Mundo. Hay varias cosas que aclarar, sobretodo a futuro.

¿Quién tomará el cargo de técnico de la Selección?

El cuadro mexicano tiene actividad hasta marzo próximo, cuando se reanude la Liga de Naciones de la Concacaf, tiempo suficiente para buscar candidatos y tomar decisiones. Y además, ¿cómo será la preparación mexicana para la próxima Copa del Mundo, la del 2026? El equipo azteca será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá, por lo que no se jugarán eliminatorias, así que se deberá de pensar en cómo tener actividad.