La verdad sobre la foto del aficionado "invidente" y su abuelo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Después de los actos de vandalismo suscitados el pasado sábado en la Corregidora entre seguidores del Querétaro y el Atlas, incontables historias se viralizaron en redes sociales.

Una imagen que impactó mucho fue la de un seguidor del Altas, abrazado a su abuelo en medio de una de las trifulcas en las tribunas; sin embargo, se dijo que el aficionado rojinegro era "invidente".

Horas después, el seguidor de los Zorros, reveló mediante su cuenta de Facebook la verdad sobre la imagen que indignó tras los lamentables hechos en Querétaro. "Ya uno no puede ponerse sus lentes placosos porque te hacen pasar por ciego y te inventan mil historias. Si estaba así era por qué estaba cuidando y calmando a mi abuelito porque estaba asustado", escribió.

El aficionado de nombre Ricardo explicó que estaban abrazados y son moverse porque no tenían opciones para correr. "No había a donde correr, todos eran contras, pero gracias a dios no nos pasó nada, soy tendencia. Ya lo último que falta es que pongan que ya fallecí", concluyó el atlista, quien tomó la historia con humor.