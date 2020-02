Lamar Jackson, MVP de NFL

La rutilante temporada de Lamar Jackson no solo le valió llevarse el premio al Jugador Más Valioso de la NFL por The Associated Press, sino que lo hizo de manera unánime.

Así mismo. En su segundo año en la liga, el quarterback de los Ravens de Baltimore emuló a Tom Brady como los únicos jugadores que recibieron cada voto para el MVP.

Jackson obtuvo todos los 50 votos de la consulta de medios de prensa que cubren la liga. El ´All-Pro´ de Baltimore fijó un récord de la NFL de yardas por tierra de un quarterback (1.206) y lideró una ofensiva que sumó más yardas terrestres (3.296) en la historia de la liga. Los Ravens ganaron sus últimos 12 partidos de la temporada regular para quedar con la marca de la liga, 14-2.

Jackson mandó un contundente mensaje a los chicos que empiezan en el deporte, y se les dicen que deben jugar en otra posición, teniendo que resistir críticas y dudas.

"Que se coman sus palabras", dijo. "Se siente bien cuando haces que se coman sus palabras por ser tan pesimistas".

Brady logró el hito en 2010. Y al igual que Brady, la sensacional campaña de Jackson no terminó con un campeonato.