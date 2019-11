Lamenta Cintrón incidente con árbitro

Terminado el juego del pasado martes entre CB Santos y Abejas de León, el jugador Raymond Cintrón citó a rueda de prensa en la que pidió no hacer preguntas, sino que solo se le escuchará. "Quiero decirles que castigaron diez juegos y me hice acreedor a una multa de 45 mil pesos, lo anterior por agredir a un árbitro en la última serie ante Capitanes".

Consternado, pero valiente para declarar lo descrito se mostró el basquetbolista puertorriqueño quien agregó, "soy un jugador muy fogoso y hay ocasiones en que no me dirigió de la manera correcta, al final me dirigí hacia él, me estaba evadiendo, cuando trato de pararlo el me saca la mano, yo la levanto y sin querer le doy en sus partes íntimas, fue un accidente, lamento mucho que pasara esta situación".

Por tal motivo Cintrón que jugaba con la playera número 5 de los celestiales, con razón y valentía manifestó su descontento, pero seguro de su error, y que ahora se despide de San Luis Potosí por el castigo de los diez juegos y la multa económica que le dio la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

También objetó que, en historia como jugador lo pasó nada como lo acontecido el sábado por la noche, "no resuelvo yo las cosas de esa manera, aquí yo vengo a jugar, ellos a pitar y son apreciaciones, cada quien ve el juego de diferente manera".

Cabe señalar que Cintrón respondió a las expectativas de su contratación como jugador, con tiros de tres como su mayor fortaleza y que le ayudó a salvar juegos a CB Santos.

Desafortunadamente, tanto para el mismo jugador como para el cuadro celestial, Raymond deja San Luis Potosí donde dejó de manifestó que su calidad no está en duda, su nivel de nuevo, así como su atención con los medios y los aficionados fue de muy buena hechura.