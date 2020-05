Lamenta Nicolás Ibáñez cancelación del Clausura 2020

Para el delantero del Atlético de San Luis, Nicolás Ibáñez, es una pena el hecho de que se haya cancelado el Torneo Clausura 2020, es la mejor decisión que se pudo tomar, para de esta forma cuidarnos todos, y más que nada a nuestras familias.

Lo anterior se desprende de la entrevista virtual que se tuvo con el jugador del conjunto potosino quien agregó, "ahora vamos a tener unos días, y aunque todavía no nos han confirmado, pero el martes es probable que nos hagan pruebas de COVID-19, y luego a ver que nos dicen con relación a como sigue la liga y que hay para el próximo torneo".

"Además ya que nos hagan las pruebas, tanto directivos, como cuerpo técnico nos dirán como seguirá todo, ya que por el momento no nos han dicha nada, y es que ahorita no hay nada confirmado".

En cuanto a su préstamo con el equipo tunero, el delantero mencionó, "el mismo se termina el 30 de junio con el Atlético de San Luis, por el momento todavía no sé absolutamente nada de mi situación, porque todavía es muy pronto, pero seguramente en el trascurrir de las semanas, me harán llegar alguna notificación al respecto".

Se le cuestionó sobre el hecho de cómo ha llevado la cuarentena a lo que Nicolás dijo, "la hemos llevado bien, entrenamos de lunes a viernes, con el profe, se hacían entrenamientos muy duros, intensos, y eso nos hacía mantenernos en forma a todo el grupo, se pensaba que esto de estar en casa podría ser muy difícil, pero no, estuvo bien, y en lo físico estamos bien".

Con relación al contagio masivo que se tuvo en el Club Santos Laguna, se le preguntó su opinión al respecto a lo que comentó, "la verdad es que no se mucho del tema, lo único que sé es que habían dado positivo, aunque yo pienso, que se está subestimado un poco lo que es el virus, y no se si no ven las noticias en el mundo, sobre la gran cantidad de gente que se está muriendo, y en México, por lo que hay que tomar consciencia y ser un poco más responsables, y esto demuestra que todos estamos expuestos, tanto deportistas de alto rendimiento, médicos, todos, por lo que debemos de tener conciencia y cuidarnos entre todos".

Se volvió a tocar el tema sobre la situación contractual de varios de los integrantes del equipo potosinos, a los que se les termina contrato y a otros los préstamos y ante esto, como debería de trabajar el conjunto para el siguiente torneo a los que Nicolás Ibáñez señaló, "por el momento, hay que reconocer que hay una base grande de jugadores de los que estamos ahora, con ellos, se hará una pretemporada, para prepararnos de la mejor manera, como se hizo en diciembre y enero, siento que va a ser de la misma manera, más allá, de todo, aunque siento que a lo mejor se le dará un poco más al tema de balón y cancha, esto por el tiempo que no jugamos, y no tocamos el balón".

Finalmente mando un mensaje a la afición potosina, que ya tienen varias semanas sin poder verlos jugar y a lo que Ibáñez mencionó, "que tengan paciencia que esto pronto va a terminar, y nos vamos a volver a ver, y creo que el club está trabajando para ver la forma de recompensar a la afición que siempre apoyo a lo largo del torneo, con sus abonos, para resarcirlos de alguna manera".