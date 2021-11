LAMENTA PAOLA LONGORIA DECLARACIONES DEL INPODE

Luego del anuncio que hizo el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte de haber rescatada de manos particulares las canchas de Racquetbol ubicadas a un costado del CEDETARD y donde se involucra a la racquetbolista número uno del mundo Paola Longoria, Pulso, se dio a la tarea de localizarla para conocer su punto de vista.

Lamentablemente no se le pudo entrevistar personalmente ya que estaba a punto de viajar, pero concedió una entrevista vía telefónica con relación a este punto y esto fue lo que señaló:

"Pues mira a la verdad me parece una tontería, que estén haciendo este tipo de notas sin tener una información completa, ustedes los medios, saben perfectamente que nunca hubo inauguración, que nunca hubo una escuela, que obviamente cuando dicen que hubo torneos privados, el único torneo que se llevó a cabo fue en el 2016 el Paola Longoria Experience, y por supuesto que se debieron de utilizar esas canchas, porque solo había una cancha portátil y si no entonces donde se iba a jugar, después los siguientes torneos que se hicieron con este torneo profesional se tomó como subsede el Club Deportivo Potosino".

Y agregó: "Fuera de eso, en esas canchas, ni se cobraba, ni se tenía pago de entrenadores, la verdad es que a mí me dio la oportunidad el gobernador pasado de cuándo fue la pandemia y todavía no se abrían los clubes privados de yo poder ir a las canchas y entrenar a mí manera, y fue solo eso, más nunca se hizo un torneo, ni muchos menos como dicen que yo cobraba, que las instalaciones se quedaron en peores condiciones, eso es mentira, obviamente van a estar sucias, ya que ni se usaban, así de sencillo, y más bien yo creo que tiene una tarea muy importante el Inpode, que es levantar el racquetbol, porque si nos volteamos a ver los resultados, solo una jugadora calificó de los juveniles de San Luis, cuando anteriormente iban del estado entre 10 y 15 jugadores, al campeonato del mundo, que también se va a llevar a cabo en Guatemala, la verdad que da tristeza se agarren de unas canchas públicas, a las que nunca se les dio recurso, a las que nunca se apoyaron y ahora que las tienen piensan que van a ser el guau del racquetbol, pero la realidad es que no y todos los medios lo saben, la verdad es que a mí sí me molestó este tipo de notas, que al final ni siquiera me afectan a mí, ahora esas instalaciones podrán ser una escuela y me daría mucho gusto que si ellos las toman, que le pongan dinero y le inviertan para que hagan más racquetbolistas y ahora si puedan decir que ellos sí hicieron la escuela, porque antes ni se hacían torneos, ni había eventos privados, ni entrenadores".

Y luego de esta aclaración, Paola Longoria dio sus impresiones sobre su participación en el pasado Selectivo Nacional a lo que comentó: "Estoy súper contenta ya tengo 16 años en la selección mayor y obviamente cada año representar a México es una satisfacción, era uno de mis requisitos de este año ir al Campeonato del Mundo, obviamente por la pandemia nos afectó bastante, el Tour como los torneos con selección, pero ahora que se reactivan, es una gran satisfacción estar en Selección y jugando un gran nivel".

En cuanto al nivel de este selectivo de dobles, la potosina comentó: "La verdad muy bueno, el nivel en el racquetbol cada vez es mayor, la competencia, las jugadoras, siempre hay una presión, por ser la favorita, la jugadora a vencer, pero uno tiene que seguir renovando y jugar al cien por ciento, y estuvimos en una final reñida en donde Samantha y yo, tuvimos que venir de atrás para delante, pero gracias a la experiencia y la disciplina que hemos llevado a lo largo de estos años juntas, se vio reflejado ahí y en todos los partidos".

Y es que la final estuvo al rojo vivo, tan es así que Paola Longoria sufrió un pelotazo en la cara y esto calentó el ánimo de las peloteras a lo que Paola Longoria comentó: "Sabe que, el problema no es el pelotazo, el problema es que ya me habían dado tres, entonces creo que hay un punto en donde estás de acuerdo, que un pelotazo puede ser sin intención, pero eso de que te peguen en la cara, y a una altura en donde se supone somos jugadoras profesionales, yo creo que es un mensaje en contra tuya y ese tipo de cosas, la verdad, no importa que yo sea la número uno, nunca lo voy a dejar pasar, porque al final es en la cara, y pudo haber sido algo trágico, de no haber traído yo los lentes.

En cuanto a la conformación de la Selección Mexicana en su rama varonil y femenil se le hace completa a lo que Longoria comentó: "Claro, el nivel es cada vez más alto, por ahí en hombres estamos listos para verlos jugar, y en esta ocasión será con Montoya y Javier Mar, que venían de jugar el US Open en donde ellos lo habían ganado anteriormente, pero ahora les tocará a ellos, pero lo importante es darles a las nuevas generaciones su oportunidad".

Luego de este selectivo, la raqueta potosina va a un evento a Arizona del Tour profesional, después le toca Chicago, después el Campeonato del Mundo en Guatemala, y regresando va a Washington, por lo que se le viene intensa actividad tanto en el Tour como en con la selección.

Con esto la actividad deportiva a todos los niveles se reactiva a lo que la jugadora que representa a Nuevo León, señaló: "Claro que es importante que se reactive todo, es buscar regresar a la normalidad, y eso para nosotros es importante, es una motivación para el deportista, pero también para cada uno de los sectores de la población".

Para el 2022 que le depara el destino a Paola Longoria a lo que comentó: "Seguir dentro del Tour Profesional, ya que nuestra temporada finaliza como en mayo o junio del próximo año, y de nueva cuenta se viene campeonato del mundo, y es que el que campeonato que vamos a jugar en Guatemala es del 2020, y nosotros tenemos campeonato cada dos años y tengo entendido que México va a buscar la sede por medio de La Loma y luego voy a un selectivo para un evento que se llevará a cabo en Alabama".

Y agregó ya en el aspecto empresarial "Voy a abrir la clínica de rehabilitación con unas personas con las que me asocié, que son las capsulas de nitrógeno, la cámara hiperbárica, botas de compresión, todo el tratamiento de faciales, y contenta con este proyecto, el cual si Dios quiere estará arrancando a finales de noviembre".

Se le preguntó si volvería a repetir su fase de conductora a lo que comentó: "Sí, por ahí tengo una propuesta en la mesa de una televisora, pero de otro país, y la verdad es que no se si estoy lista para hacerlo honestamente, pero claro, que si lo repetiría es una faceta que me gusto bastante, ya la viví en los Juegos Olímpicos de Rio, y ahora en Tokio en donde estuve más de cerca con los atletas, claro que me llama la atención, pero creo que todo a su tiempo, yo estudie una maestra en Ciencias Políticas y tuve el ofrecimiento para una diputación federal, pero creo que todo llega en el momento que se tiene que dar".