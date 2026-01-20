logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Lanza EU programa prioritario de visas para el Mundial

Está dirigido para aquellas personas que hayan adquirido boletos para algún juego

Por EFE

Enero 20, 2026 04:31 p.m.
A
Lanza EU programa prioritario de visas para el Mundial

El Departamento de Estado de EE.UU. activó a partir de este martes el sistema FIFA Pass, un programa de citas prioritarias para la obtención de visados para todas aquellas personas que hayan adquirido ya boletos para ver partidos del Mundial de fútbol que se celebran este año en el país norteamericano.

Como parte de este programa, Washington va a desplegar a más de 500 funcionarios consulares adicionales para procesar las solicitudes de visados para el Mundial, que se celebra también en México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, según confirmó a EFE un funcionario del Departamento de Estado.

Rumbo al Mundial, el grupo de trabajo de la Casa Blanca para la organización del torneo, ha insistido en que en más del 80 % de los países se han ido reduciendo tiempos de espera para los solicitantes de visados.

En la cita para obtener el permiso para visitar EE.UU., "el solicitante deberá demostrar que cumple con los requisitos para obtener la visa y que planea respetar nuestras leyes y salir del país al finalizar el torneo. La seguridad de Estados Unidos y la protección de nuestras fronteras siempre serán nuestra prioridad", explicó el funcionario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El director del grupo de trabajo de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, ya subrayó en su día que para el Ejecutivo estadounidense "cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional".

En una rueda de prensa celebrada antes del sorteo, Giulani no quiso descartar la posibilidad de que haya redadas ni detenciones de inmigrantes en línea con las duras políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump.

A final de año, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que se habían recibido más de 150 millones de solicitudes de entradas para ver partidos del Mundial, una demanda unas 30 veces superior a la oferta disponible. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lanza EU programa prioritario de visas para el Mundial
Lanza EU programa prioritario de visas para el Mundial

Lanza EU programa prioritario de visas para el Mundial

SLP

EFE

Está dirigido para aquellas personas que hayan adquirido boletos para algún juego

El Madrid golea al Mónaco y encarrila su clasificación
El Madrid golea al Mónaco y encarrila su clasificación

El Madrid golea al Mónaco y encarrila su clasificación

SLP

EFE

El éxito de Diana Flores y el auge del fútbol bandera
El éxito de Diana Flores y el auge del fútbol bandera

El éxito de Diana Flores y el auge del fútbol bandera

SLP

El Universal

Descubre cómo Diana Flores ha destacado en el fútbol bandera y su influencia en el deporte femenino

Jugadores de Senegal son aclamados como héroes en Dakar tras conquistar la Copa Africana
Jugadores de Senegal son aclamados como héroes en Dakar tras conquistar la Copa Africana

Jugadores de Senegal son aclamados como héroes en Dakar tras conquistar la Copa Africana

SLP

AP

Aficionados celebran en las calles de Dakar la gesta del Equipo Senegal en la Copa Africana de Naciones