Las derrotas más dolorosas contra Estados Unidos

Perder contra los Estados Unidos, sea el tiempo que sea, en el nivel que sea, en el torneo que sea, siempre se ha considerado una afrenta para el futbol mexicano.

El que la Selección Nacional caiga ante el equipo de Las Barras y las Estrellas en ocasiones le ha costado la cabeza al técnico en turno.

Aunque en esta ocasión no será así, si es muy cierto que la herida que parecía cerrada se ha abierto, y comienza a doler como en el pasado.

ALDO DONELLI

México cruzó el Atlántico, tardó meses para llegar a Italia para disputará un juego de clasificación para el Mundial de Italia 1934 ante los Estados Unidos. El marcador favoreció a los estadounidenses 4-1 con cuatro goles de un jugador de origen italiano, Aldo Donelli.

LAPUENTE

Primera Copa Oro de la historia, 1991 y en las semifinales un Tricolor renovado cae 2-0 ante los anfitriones, lo que le cuesta el cargo a Manuel Lapuente que abandona el equipo y no está presente en el juego por el tercer lugar.

COPA USA

Con gran actuación de Erick Wynalda, Thomas Dooley y Claudio Reyna, Estados Unidos dirigido por Steve Sampson golea 4-0 a México en la final de la Copa USA.

EN COPA AMÉRICA

Se pensaba que ese juego del 91 fue una casualidad, pero esto se comenzó a hacer costumbre cuando en la Copa América de Uruguay 1995, en enfrentamiento a eliminación directa, Estados Unidos llevó al juego a penaltis y ganó 4-1 para avanzar a semifinales, sobre el equipo dirigido por Miguel Mejía Baron, que tuvo que irse después de ese juego.

EL INICIO DEL DOS A CERO

El dominio de Estados Unidos en los 2000 se acentuó en la derrota en las eliminatorias rumbo al Mundial de Corea y Japón 2002, 0-2 en Columbus. Sería el inicio del fin de la era de Enrique Meza en el Tricolor.

EL ERROR DE JAVIER AGUIRRE

Cuando todos festejaban que México podría pasar a jugar el quinto partido en el Mundial de Corea y Japón 2002, al enfrentarse a los Estados Unidos en octavos de final, vino la rebelión del equipo estadounidense de la mano de Landon Donovan y Cobi Jones, que venció 2-0 a la Selección en un juego que sería el último de Javier Aguirre en su primera etapa como timonel nacional.

TAMBIÉN LA VOLPE

Quizá el único que no sufrió consecuencias por haber perdido ante Estados Unidos en eliminatoria mundialista y en Columbus fue Ricardo La Volpe. Ni el argentino pudo evitar la derrota de 2-0 en Columbus.

LA CAÍDA DE HUGO SÁNCHEZ

Hugo Sánchez tuvo su oportunidad de romper la maldición en la final de la Copa Oro del 2007, pero al final su equipo cayó 2-1 ante los Estados Unidos. Los directivos de esa época tomaron la afrenta como uno de los principales pretextos para echar del Tri al Pentapichichi.

EL GALÁN EUROPEO

Vino de Suecia, el técnico Sven Goran Eriksson que no hizo más que romper corazones y romper lo que quedaba de esa Selección. En eliminatoria cayó otra vez 2-0 ante Estados Unidos en Columbus... A los pocos días, después de caer en Honduras en juego de eliminatoria, fue despedido.

LIGA NACIONES

Ahora le tocó a Gerardo Martino caer en la final de la Liga de la Liga de Naciones de la Concacaf ante los estadounidenses. Nadie dice que su puesto está en peligro por haber perdido 3-2, pero la realidad es que siempre que México tiene este tipo de tropiezos, sangra y hay consecuencias de algún tipo.