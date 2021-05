Las fechas y horarios para el repechaje del Clausura "Guard1anes 2021"

La Liga MX publicó este viernes las fechas y los horarios para los partidos del repechaje del Guard1anes 2021.

Santos, León, Atlas, Pachuca, Chivas, Tigres, Toluca y Querétaro buscarán un boleto a los Cuartos de Final el próximo fin de semana.

SÁBADO 8 DE MAYO

Atlas vs Tigres - 19:00 horas (Estadio Jalisco)

Santos vs Querétaro - 21:15 horas (Estadio TSM Corona)

DOMINGO 9 DE MAYO

León vs Toluca - 19:00 horas (Estadio León)

Pachuca vs Chivas - 21:15 horas (Estadio Hidalgo)