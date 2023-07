Las "humillaciones" que ha vivido la Liga MX en manos de la MLS

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- En las dos primeras jornadas de la Leagues Cup, la Major League Soccer (MLS) ha dominado "casi por completo" a los equipos del balompié mexicano. Y es que, desde el partido entre el Inter Miami y la Máquina de Cruz Azul, los cuadros de la Liga MX han sufrido derrota tras derrota.

Hasta el momento, sólo Mazatlán, León, Atlas, Monterrey y Tigres se han hecho de la victoria, mientras que Pumas le arrebató el empate a su rival. De ahí en fuera, equipos como el Atlético de San Luis y Querétaro fueron aplastados en la competición, generando burlas en redes sociales.

Éstas son las "humillaciones" que ha sufrido la Liga MX en lo que va de la Leagues Cup.

Las derrotas que han vivido los equipos de la Liga MX

Cruz Azul

Cruz Azul fue un espectador más de la fiesta en la que se coronó el Inter Miami. El debut de Lionel Messi fue clave para que el cuadro estadounidense se llevara la victoria con un marcador 2-1 en favor del Inter.

Desde ese momento, el panorama no pintó bien para los equipos del balompié mexicano.

Tijuana

Durante el partido que se disputó en el Estadio Subaru Park, Philadelphia Union superó a los Xolos de Tijuana (3-1). El próximo duelo de los dirigidos por Miguel "Piojo" Herrera será de vida o muerte, pues de ello dependerá su estadía en el torneo.

Puebla

La Franja también fue víctima de una goleada. En ella, Minnesota se llevó el marcador con un 4-0 que desplazó al equipo poblano.

Necaxa

El FC Dallas humilló a Necaxa en el Toyota Stadium con un marcador 3-0.

Atlético de San Luis

El Gillette Stadium fue testigo de cómo New England no tuvo piedad y vapuleó 5-1 al Atlético de San Luis.

El revés dejó al borde de la eliminación al equipo que comanda el técnico Gustavo Leal, quien tendrá que ganar el próximo partido ante New York Red Bulls para poder acceder a la siguiente ronda.

Querétaro

El Philadelphia Union no perdonó a los Gallos Blancos y los aplastó con una victoria 5-1. Bastaron treinta minutos de partido para que el equipo de la MLS dominara por completo al cuadro de Querétaro, convirtiéndose en motivo de burla en las redes sociales.