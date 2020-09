Las lesiones se apoderan de la Semana 2 de la NFL

Nick Bosa, Parris Campbell, Saquon Barkley, Drew Lock, Davante Adams y Cam Akers son algunos de los nombres que salieron lesionados durante los partidos del mediodía de la Semana 2 de la NFL.

Los equipos no tuvieron pretemporada por la pandemia de Covid-19 y apenas el segundo domingo de la campaña ha cobrado víctimas, incluso algunas pueden perderse el resto del 2020.

Bosa, defensivo de los 49ers, salió del partido frente a los Jets por una lesión en la rodilla. "Probablemente" una rotura de ligamento cruzado, dijo el entrenador Kyle Shanahan. En ese mismo cotejo, salió Jimmy Garoppolo, el quarterback californiano, por molestias en el tobillo. Los de la Bahía aplastaron 31-13 a Jets de Nueva York.

El receptor de los Colts, Campell, fue llevado al vestidor en el carrito y la expresión de dolor no dejó buenas sensaciones. Al final, Indianápolis se impuso 28-11 sobre Vikings de Minnesota.

La otra preocupación fue Saquon Barkley, corredor y figura de los Giants de Nueva York. Reportes locales comentaron que la franquicia teme una rotura de ligamento cruzado.

Lock, pasador de los Broncos de Denver, se torció un ligamento del hombro y se perdería hasta seis semanas; Denver perdió 21-26 en manos de Pittsburgh.

En Green Bay, Adams sufrió una molestia muscular y no regresó a la victoria de los Packers sobre Lions de Detroit (42-21)

Akers, novato sensación de los Rams de Los Angeles, se lastimó las costillas; Sean McVay, entrenador de Los Ángeles, no adelantó el tiempo de recuperación. Su liniero ofensivo, Joe Noteboom, se mermó de la pantorrilla. Los californianos superaron 37-19 a los Eagles de Filadelfia .

Antes del arranque de las actividades de este domingo, Christian McCaffrey (Panthers) y Tyrod Taylor (Chargers de Los Angeles) no jugaron por molestias.