Las mejores rivalidades de "El Perro" Aguayo

Hablar de la lucha libre mexicana es imposible no mencionar al "Perro" Aguayo. Uno de los gladiadores más queridos en el deporte espectáculo nacional. El "Can" de Nochistlán, como también era conocido, se caracterizaba por su rudeza dentro del cuadrilátero y por tener grandes combates que pasaron a la historia.

Su carrera no solamente destacó en México, también lo hizo en el extranjero, sobre todo en Japón. Tuvo grandes combates y EL UNIVERSAL recuerda sus principales rivalidades.



El Santo

Fue uno de los luchadores que más se involucró en conseguir su máscara. "El enmascarado de plata" derrotó a todos sus retadores, y "El Perro" no fue la excepción; sin embargo, su enfrentamiento tuvo un sabor especial por la forma en la que se enfrentaron. Pocas veces se vio al Santo con su máscara ensangrentada, pero "El Can" logró llevarlo a esos extremos.



Sangre Chicana

La popularidad de Pedro Aguayo creció debido a sus combates y títulos conseguidos. Fue entonces cuando protagonizó una fuerte rivalidad contra Sangre Chicana en la década de los 80. En uno de los combates históricos del Toreo de Cuatro Caminos fue el duelo de apuestas de "Cabellera vs Cabellera". La lucha fue de estilo salvaje y ambos terminaron ensangrentados. Al final, "El Perro" Aguayo logró el triunfo.



Konnan

A principios de los años 90, en la Arena México, "El Perro" Aguayo llevó a los aficionados al filo de la butaca gracias a su enfrentamiento con Konnan en una lucha de apuestas, máscara vs cabellera. Este duelo será recordado gracias al referí Gran Davis, uno de los más polémicos en la historia del pancracio nacional, quien descalificó al cubano y le dio el triunfo al "Can" de Nochistlán. Al final, la máscara de Konnan se quedó en sus vitrinas.



Máscara Año 2000

El 30 de abril de 1993 se celebró el primer Triplemanía, la cual se realizó en la Plaza de Toros. En un marco inmejorable, "El Perro" Aguayo culminó su rivalidad con el Máscara Año 2000. El desarrollo del combate fue caracterizado por la cantidad de golpes y sangre que hubo. Al final, una distracción del referi provocó que Pedro Aguayo se aprovechara para faulear al Macho de Lagos y quedarse con la victoria y con su máscara. Esta rivalidad se extendió incluso con el Hijo del Perro Aguayo.



Fishman

Esta rivalidad fue una de las que marcó la historia de la carrera de ambos luchadores. Aguayo lo retó para conseguir su máscara, pero nunca logró conseguirla. Su afán por tener su "tapa" hizo que sus combates fueran de gran intensidad. Pero Fishman le resultó un rival complicado que también lo hizo sufrir en el cuadrilátero.