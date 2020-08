Las nuevas luces en el Estadio Azteca fallan en su presentación

Este sábado durante la transmisión del partido entre Cruz Azul y FC Juárez, las zonas de las áreas de los porteros lucieron más oscuras que el resto de la cancha, ya que algunos de los focos, colocados a la altura de las esquinas del rectángulo de juego, que alumbran esas partes no prendieron.

Incluso, se colocaron algunos de apoyo, para intentar alumbrar lo mejor posible. El árbitro central, en este caso Jorge Antonio Pérez Durán, puede decidir si el partido puede continuar, en caso de que la luz no sea suficiente para que se desarrolle el encuentro.

Durante la pausa de actividades de la Liga MX, debido a la pandemia de Covid-19, el Azteca pasó por un proceso de renovación, que incluyó las luces del recinto, modernizar las bancas y mejorar el estado de la cancha.

El nuevo sistema del Estadio Azteca es clase V, el cual otorga una mejor visibilidad tanto a futbolistas, como al público y a las audiencias de televisión, pero se requiere varios procesos, por lo que para este sábado no estuvo listo al 100 por ciento.

El sistema consta de 320 luces de iluminación horizontal y encendido inmediato, la primera remodelación rumbo a la Copa del Mundo 2026.