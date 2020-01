Las sanciones más severas por hacer trampa en el deporte

Con la suspensión de un año que la oficina de Grandes Ligas dictó al exgerente general de los Astros, Jeff Luhnow y al manager AJ Hinch, el deporte estadounidense volvió a reescribir sus libros de texto en cuanto a los castigos más severos que se han dado por hacer trampa.

El mexicano Luhnow y Hinch sin ser los autores de una campaña de robo de señales apoyados en tecnología durante la campaña de 2017, fueron sancionados al ser los responsables del equipo y no detener esa operación. La suspensión de un año que dictó el comisionado Rob Manfred abrió la puerta para que en minutos el duelo de los Astros los despidiera.

Desde el escándalo de los Medias Negras de 1919 en MLB, hasta las sanciones de "Deflategate", aquí hay algunos otros castigos deportivos notables repartidos en el transcurso de la historia.

---Lance Armstrong

El ciclista perdió sus siete títulos de Tour de Francia y su reputación internacional cuando una investigación de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos descubrió que Armstrong consumió sustancias prohibidas. Fue expulsado del deporte profesional de por vida.

---Pete Rose

En una batalla en curso hasta el día de hoy, el comisionado Pete Rozell prohibió de por vida a Pete Rose por apostar en los juegos mientras era gerente de los Reds de Cincinnati. Como resultado, el líder de hits de todos los tiempos del béisbol no ha sido consagrado en el Salón de la Fama.

---Marion Jones

Marion Jones tuvo que devolver las cinco medallas que ganó en los Juegos Olímpicos de 2000 y 2004 y fue expulsada de la competencia de Beijing 2008.

---SMU

A finales de los 80' no había un programa de futbol americano colegial más poderoso que de la Universidad Metodista del Sur. En 1987 recibieron un castigo bautizado como "Pena de muerte" por violas las políticas de reclutamiento en la que pagaban dinero a los jugadores por comprometerse a jugar para ellos.

Los Mustangs fueron echados de la temporada de 1987 y jugaron solo partidos fuera de casa en 1988. Perdieron 55 becas en cuatro años y el castigo paralizó un programa.

----Black Sox o Medias Negras

Joe Jackson y seis jugadores más fueron expulsados de Grandes Ligas luego de ser acusados de vender la Serie Mundial por presión de un grupo de apostadores.

----"Deflategate"

Desde los balones que cayeron hasta la destrucción de los teléfonos celulares, "Deflategate" fue una de las muchas sagas fuera del campo que Roger Goodell y la NFL han tenido que navegar, aunque esta fue quizás la más dramática.

El informe Wells concluyó que el quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, suspendió los primeros cuatro juegos de la temporada regular de 2016 por alterar aparentemente la presión del aire en los balones de futbol durante el Juego de Campeonato de la AFC 2015 contra los Colts de Indianápolis. Además, Nueva Inglaterra perdió dos selecciones del draft en 2016 y recibió una multa de un millón de dólares.

El deporte mexicano uno de los más destacados es el que recibió el boxeador Antonio Margarito por usar yeso en su vendaje de puños.