Le pegué muy bien a la bola, fui más sólido: Abraham Ancer

El mexicano Abraham Ancer duerme líder del Masters de Augusta, con una tarjeta de 135 impactos (nueve bajo par).

En su debut sobre el campo de golf más prestigioso en Estados Unidos, el tamaulipeco está empatado en la cima del tablero con Dustin Johnson, el mejor jugador del mundo; Justin Thomas, 13 veces ganador en el PGA Tour, y el australiano Cameron Smith, al cierre de la segunda ronda, que fue suspendida por falta de luz.

Casi la mitad de los participantes no terminaron la jornada, por lo que este sábado por la mañana continuarán para hacer el corte y conocer los grupos del tercer día de actividades en el Augusta National.

Sólo el español Jon Rahm y el japonés Hideki Matsuyama (ambos con -8) parecen capaces de superar a los líderes, ya que les faltaron seis y tres hoyos, respectivamente, por embocar y se quedó con las ganas de sumar más birdies.

Ancer cerró el día con seis birdies y sólo un bogey, que lo mantienen en la cima, a la espera de que terminen el resto de los jugadores y saber a qué hora partirá por la tarde.

"Estoy muy contento con la ronda. Estuve con mucha paciencia y le pegué muy bien a la bola, que me calmó y fui más sólido. Rescaté muy bien los tiros y la estoy rodando [con el putt] muy bien", comentó el mexicano desde la sala de prensa del Augusta National.

En la disputa también se encuentran Sungjae Im, Patrick Cantlay (-8), Danny Willett, Tommy Fleetwood, Justin Rose, C.T. Pan y Louis Oosthuizen, quienes sí terminaron el día.

Tiger Woods, campeón defensor, tampoco concluyó y se quedó en el fairway del 11, con una tarjeta de -4, empatado en la posición 22.

La segunda ronda se reanudará el sábado a las 6:30 horas (del tiempo del Centro de México) y a las 9:30 horas arrancará la tercera, en la cual Ancer puede partir desde el último grupo, si no es superado por Rahm, Matsuyama o alguna otra sorpresa.