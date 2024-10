MLS estudia llevar partidos de la Leagues Cup a México para 2025

La Major League Soccer ha considerado la temporada 2024, que está cerca de llegar a su final, todo un éxito, y no sólo por el incremento de su nivel futbolístico, las buenas entradas a los estadios y el aumento de suscriptores a sus canales oficiales. Esto también ha sido gracias a la Leagues Cup, el torneo en donde compite con la Liga MX, un certamen para el cual se planean cambios, como llevar algunos juegos a territorio mexicano.

Alternativa que se encuentra en serio estudio

Alfonso Mondelo, director de competición de la MLS, aceptó que celebrar algunos partidos del torneo en donde habita la Liga MX está bajo análisis por el comité que organiza el peculiar campeonato. Todo esto, con miras a mejorar.

"La Leagues Cup es una competencia única en el mundo. Es innovadora. Que paren dos Ligas durante un mes para jugar este torneo, no es nada sencillo. Es único", insistió el directivo.

El Comité de Competición busca cómo hacer más atractivo el torneo y un punto a analizar son los juegos para realizarse en México. "Hay un Comité de Competencia que evalúa para ver dónde poner estos juegos, sacar el mayor rendimiento. No es fácil viajar de México a Estados Unidos por las distancias. Prácticamente se tiene que cruzar todo un continente", indicó.

Así que la posibilidad "de jugar algunos encuentros en diversas plazas de la República Mexicana es real, existe. Estamos hablando de un Mundialito a realizarse en un mes... No es para nada sencillo", reiteró Mondelo.

Aún no hay fecha para que se realicen estos cambios: "No soy parte de ese comité, pero sé que se está estudiando [este tipo de cambios]. El formato para el próximo año [el tercero del campeonato] aún no está definido".

La Leagues Cup, a final de cuentas, ha sido creada para beneficiar a ambos lados, a ambas Ligas: "Para nosotros, es importante hacer crecer la rivalidad. Estados Unidos compite contra el hermano mayor y México para darse a conocer a otro público, dar a conocer su nombre, sus equipos, jugadores. Los cambios se evalúan día a día".