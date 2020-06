LeBron James y jugadores de la NFL le responden a Drew Brees

Después de las declaraciones del quarterback de los Saints, en las cuales criticó a aquellos que se hincan durante el Himno de Estados Unidos previo a los partidos, diversas figuras del deporte le contestaron.

"Todavía sorprende a este punto. Literalmente todavía no entiendes por qué Kap [Colin Kaepernick] se hincaba. No tiene algo que ver con faltarle al respeto a la Bandera y a nuestros soldados (hombres y mujeres). Mi suegro es uno de ellos", respondió James en Twitter.

Brees dijo en una entrevista: "Nunca voy a coincidir en opinión con alguien que le falte el respeto a la Bandera de Estados Unidos o a nuestro país. Deja te digo lo que veo, lo que siento, cuando escucho nuestro Himno o cuando veo a nuestra Bandera: me imagino a mis dos abuelos, quienes estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, uno en el Ejército y el otro en la Marina. Ambos arriesgaron sus vidas para proteger a nuestro país, intentar hacerlo y a nuestro mundo un lugar mejor".

Richard Sherman, defensivo de los 49ers, contestó: "Está más que perdido. Te aseguro que había hombres negros peleando en la guerra con tus abuelos, pero no se trata de eso. Esa conversación incómoda que intentas evadir para inyectar lo militar en la plática es brutalmente parte del problema".

"¡Es una desgracia! Hablar de tus abuelos como si no hubieran hombres negros peleando junto a ellos. Aquellos regresaron a un país que los odiaba. No evadas el problema para hablar de la bandera o del ejército. Pelea, como tus abuelos, por lo que es lo correcto", comunicaron los hermanos Devin y Jason McCourty, de los Patriots.

"Ignorante", tuiteó el receptor Emmanuel Sanders, su nuevo compañero en los Saints.

"Nunca se trató de faltarle el respeto a las fuerzas armadas. Se trata de la brutalidad policiaca y de las injusticias en el país. El país no puede estar unido cuando afroamericanos son injustamente asesinados en la calle por el color de su piel", publicó Josh Hart, basquetbolista de los Pelicans de Nueva Orleans de la NBA.