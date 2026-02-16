Lecce vence 2-0 a Cagliari y suma puntos vitales en Serie A
Cagliari sufrió su segunda derrota seguida y se mantiene en el puesto 13 de la tabla.
CAGLIARI, Italia (AP) — Lecce venció 2-0 a Cagliari y sumó tres puntos vitales en su lucha por evitar el descenso de la Serie A el lunes.
El club del sur se mantuvo en el 17mo puesto, pero el triunfo lo dejó con tres puntos de ventaja sobre la zona de descenso. Quedó igualado en puntos con los dos clubes que tiene por encima, Cremonese y Genoa.
Lecce asegura puntos clave para evitar descenso
Tras una primera mitad sin goles, el visitante fue más contundente en un decisivo segundo periodo.
Omri Gandelman adelantó a Lecce con un cabezazo a los 65 minutos, y Ylber Ramadani amplió la ventaja 11 minutos después con un potente disparo al ángulo inferior.
Detalles del partido y rendimiento de los jugadores
Fue la segunda victoria consecutiva de Lecce, tras una racha de ocho partidos sin ganar, y apenas la segunda vez en 12 encuentros que anota dos goles en un mismo partido.
Fue la segunda derrota seguida de Cagliari, que se mantuvo en el 13er lugar, a un punto de Parma y con uno de ventaja sobre Torino.
