Leclerc por delante de los Red Bull en el último libre de Yeda

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -líder del campeonato- lideró, por delante del neerlandés Max Verstappen -último campeón del mundo- y el del mexicano Sergio Pérez, los dos pilotos de Red Bull, el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Yeda.



En su mejor vuelta, Leclerc cubrió -con neumático blando, con el que todos marcaron sus mejores cronos- los 6,145 metros del técnico circuito de Yeda -con largas rectas y 27 curvas, de ellas muchas rápidas- en un minuto, 29 segundos y 735 milésimas, sólo 33 menos que Verstappen y con 98 sobre 'Checo'; en una sesión en la que el otro Ferrari, el del español Carlos Sainz, fue cuarto, a 274 milésimas.

Tras una larga noche de reuniones que no concluyeron hasta casi las dos y media de la mañana, los pilotos, que se plantearon la posibilidad de no correr a causa del atentado del viernes a una petrolera situada a unos 15 kilómetros, decidieron que el Gran Premio siguiese su curso. Y en la mañana de este sábado tanto la FIA como la F1 hicieron público un comunicado confirmando esta circunstancia; por lo que los coches comenzaron a rodar a las cinco de la tarde (las tres en horario peninsular español: las 14:00 horas GMT) en un ensayo que no resultó del todo relevante, ya que, a diferencia de la calificación y la carrera, se disputó de día y no con luz artificial.

La calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domigo, se disputará a partir de las ocho de la tarde (las 16:00 horas GMT).