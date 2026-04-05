Leeds United avanza a semifinales de Copa FA tras victoria en penales

LONDRES (AP) — El Leeds desperdició una ventaja de dos goles en el tiempo añadido del complemento y tuvo un doble susto en la prórroga antes de terminar imponiéndose al West Ham en la tanda de penales para alcanzar las semifinales de la Copa FA por primera vez desde 1987.

Detalles del partido y goles anulados

Mateus Fernandes y Axel Disasi marcaron a los 93 y 96 minutos para que West Ham igualara 2-2 en el Estadio de Londres y forzara la prórroga — en la que dos goles de West Ham fueron anulados por fuera de juego— antes de que Leeds ganara la tanda de penales 4-2.

En la tanda desde los 11 pasos, el debutante de West Ham Finlay Herrick atajó el penal de Joel Piroe, pero Leeds terminó imponiéndose con Pascal Struijk al convertir el penal decisivo.

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"Al menos tengo la edad suficiente como para haber nacido ya cuando fue la última semifinal del Leeds United en la Copa FA en los años 80", dijo el técnico del Leeds, Daniel Farke. "Fue un partido loco".

Reacciones y sorteo de semifinales

Los miles de aficionados del West Ham que se habían marchado antes de tiempo intentaban, sin conseguirlo, volver a entrar cuando Taty Castellanos creyó haber puesto por delante a los Hammers en los primeros segundos de la prórroga tras un grave error del portero del Leeds Lucas Perri, pero el VAR determinó que Castellanos estaba en fuera de juego.

Luego Jarrod Bowen estrelló un disparo en el travesaño, con Pablo en fuera de juego cuando empujó el rebote a la red.

Herrick, de 20 años, ingresó como suplente de Alphonse Areola, quien abandonó el campo durante la prórroga para recibir tratamiento, cuando faltaban cinco minutos para el final de la prórroga.

Ao Tanaka y el penal de Dominic Calvert-Lewin habían construido previamente una ventaja de 2-0 para Leeds en un clásico partido de la Copa FA entre dos equipos amenazados por el descenso en la Liga Premier.

Sorteo de semifinales de la Copa FA

Leeds jugará contra Chelsea en las semifinales, en una repetición de la final de la Copa FA de 1970, que Chelsea ganó tras un partido de desempate.

Manchester City y el Southampton, de la segunda división, se enfrentan en la otra semifinal. Los encuentros se disputarán el 25 y 26 de abril en Wembley.

El sorteo se realizó después de la victoria de Leeds.

Controversia por la tanda de penales

West Ham evitó cierta controversia después de dar marcha atrás en una decisión, según se informó tomada por el responsable de seguridad antes del partido, de que la tanda de penales no se lanzaría frente al fondo donde se ubicaban 9.000 aficionados del Leeds por "motivos de seguridad".

Tal como ocurrió, el sorteo de moneda favoreció al West Ham.

"Se pueden imaginar lo que pienso sobre una situación así", dijo Farke.

Aficionados ausentes

El tiempo añadido, la prórroga y la tanda de penales se jugaron ante un estadio medio vacío tras el éxodo de los aficionados locales.

"Lo que vi en el campo fue más importante que cualquier cosa", dijo el técnico del West Ham, Nuno Espirito Santo.

"Lo que vi fue un grupo de jugadores, un grupo de chicos que no se rindió. Esta es la principal lección que tenemos que sacar de hoy".