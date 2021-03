Leicester elimina a Man United de Copa FA

Mientras que su vecino de ciudad rema por cuatro títulos, el Manchester United se ha quedado con una sola alternativa poner fin a una sequía de cuatro años sin alzar un trofeo.

Tras sucumbir el domingo 3-1 ante Leicester en los cuartos de final de la Copa FA, el equipo de Ole Gunnar Solskjaer se aferra a la Liga Europa para poder conquistar su primer trofeo como técnico del United. El conjunto inglés se las verá con el Granada en los cuartos de final de la Liga Europa.

"No teníamos chispa y se entiende", dijo Solskjaer. "Habían sido increíbles, en estos últimos tres o cuatro meses, jugando cada tres o cuatro días, y hoy nos pasó factura — todos los partidos, los viajes. La noche del jueves en Milan nos dejó fundidos, y hoy nos falta ese plus extra. No teníamos suficiente intensidad frente a un muy buen equipo".

Pero con el United segundo en la Liga Premier, 14 puntos detrás del Manchester City, asegurar el boleto para la Liga de Campeones podría ser el máximo logro.

Será lucrativo. También para Leicester, un punto detrás del United como tercero de la liga inglesa.

Aunque Brendan Rodgers comprende la importancia de llevar a Leicester a la Champions por primera vez desde que el equipo de Claudio Ranieri se coronó campeón de la Premier en 2016, el presumir de su primera semifinal en la Copa FA desde 1982 es notable.

Luego que el doblete de Kelechi Iheanacho dejó fuera de combate al United, Leicester afronta el camino más expedito a la final al tocarle medirse contra Southampton. La otra semifinal enfrentará al City contra Chelsea, que venció 2-0 a Sheffield United en el otro cruce de cuartos dirimido el domingo.

Iheanacho abrió el marcador a los 24 minutos para Leicester, capitalizando un error de Fred al querer ceder el balón a su arquero Dean Henderson.

Mason Greenwood empató transitoriamente a los 38 tras un pase de Paul Pogba.

Youri Tielemans restableció la ventaja de Leicester a los 52. Luego que el United hizo cuatro cambios al unísono a los 64 — sacando a Pogba — Iheanacho anotó su segundo gol de la noche a los 78 al aparecer solo para cabecear un tiro libre Marc Albrighton.

Chelsea prolongó su buen momento, cortesía del autogol de Oliver Norwood y el tanto postrero de Hakim Ziyech.

Al culminar una semana en la que sellaron su pase a los cuartos de final de la Champions, Chelsea se adelantó a los 24 minutos cuando ni siquiera había ensayado un remate a puerta contra los colistas de la Liga Premier. El disparo que Ben Chilwell que había filtrado al área se desvió en Norwood y acabó en el propio arco del volante.

Los Blues estiraron a 14 su racha de partidos sin perder desde que Thomas Tuchel reemplazó a Frank Lampard como técnico en enero.

Las semifinales de la Copa FA se jugarán el próximo mes, una semana antes de la final de la Copa de la Liga entre el City y Tottenham. Para el técnico José Mourinho es la única competición que le queda para darle a Tottenham su primer título desde 2008, luego que el club del norte de Londres fue eliminado de la Liga Europa el jueves.